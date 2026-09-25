Da li je Stanivuković kolom "potkačio" Blanušu?

Autor:ATV redakcija
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Snimak na kojem Branko Blanuša, lider SDS-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske, igra kolo, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.
Na snimku se vidi da se Blanuša ne snalazi baš najbolje dok igra kolo na jednom skupu, a ništa nije moglo ni bez komentara na mrežama.
Ne zna lijeva šta radi desna. 😂 — Staša Košarac (@StasaKosarac) September 22, 2026
Ni u politici, ni u kolu. Ne bi on mogao ni u prvi krug nekog talent showa, a kamoli na čelo Srpske. pic.twitter.com/svsWzdxK9e
Ono što je privuklo pažnju oko samog kola jeste objava Draška Stanivukovića. Naime, lider PSS-a i čovjek koji se povukao pred kandidaturom Blanuše, postavio je video na mrežama na kojem on igra kolo.
Postavlja se pitanje, da li je snimkom kola, u kojem Stanivuković igra mnogo bolje od Blanuše, poslata poruka lideru SDS-a da bi Draško bio mnogo bolji i za neke "druga kola"?
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