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Da li je Stanivuković kolom "potkačio" Blanušu?

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25.09.2026 12:02

Komentari:

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Да ли је Станивуковић колом "поткачио" Бланушу?
Foto: screenshot / x , Instagram / Draško Stanivuković

Snimak na kojem Branko Blanuša, lider SDS-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske, igra kolo, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi da se Blanuša ne snalazi baš najbolje dok igra kolo na jednom skupu, a ništa nije moglo ni bez komentara na mrežama.

Ono što je privuklo pažnju oko samog kola jeste objava Draška Stanivukovića. Naime, lider PSS-a i čovjek koji se povukao pred kandidaturom Blanuše, postavio je video na mrežama na kojem on igra kolo.

Postavlja se pitanje, da li je snimkom kola, u kojem Stanivuković igra mnogo bolje od Blanuše, poslata poruka lideru SDS-a da bi Draško bio mnogo bolji i za neke "druga kola"?

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Tagovi :

Draško Stanivuković

Branko Blanuša

SDS

PSS

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