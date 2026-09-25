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Šobot: UKC od proširenja usluga mjesečno uvećao prihod za dva miliona KM

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25.09.2026 12:32

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Никола Шобот
Foto: ATV

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske proširio je spektar usluga, što je mjesečno donijelo oko dva miliona KM većeg prihoda, dok su istovremeno smanjeni rashodi i izvršena finansijska konsolidacija ustanove, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora UKC Republike Srpske Nikola Šobot.

Gostujući u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA, Šobot je rekao da je UKC vratio više od 20 miliona KM duga prema dobavljačima i 14 miliona KM duga prema Fondu zdravstvenog osiguranja.

On navodi da je jedan od kapitalnih projekata UKC-a robotska hirurgija, te ukazuje da je u toku formiranje timova za abdominalnu, urološku, torakalnu i kardiohirurgiju.

- Nije poenta samo kupiti aparat koji nećete koristiti - rekao je Šobot, ističući da će nabavku robota pratiti edukacija kadra u regionalnim i svjetskim centrima.

Šobot je najavio i završetak izgradnje hibridne sale za interventnu kardiologiju i kardiohirurgiju, za koju je rekao da će biti jedinstvena u BiH, kao i rekonstrukciju objekata ginekologije i pedijatrije i Klinike za infektivne bolesti.

On je istakao da je u prvih šest mjeseci ove godine urađeno 100.000 pregleda više, te da su uvedene i druge smjene u operacionim salama više klinika.

Šobot kaže da bi najavljeni projekat izgradnje stanova za mlade ljekare, medicinske sestre i mlade bračne parove trebalo da bude realizovan na već određenim parcelama u Banjaluci i Trebinju, uz očekivanu podršku Vlade Republike Srpske i gradskih vlasti.

On je naveo da bi stanovi bili namijenjeni deficitarnom kadru, a cilj je da se povoljnim uslovima za stanovanje zdravstveni radnici podstaknu da ostanu u Republici Srpskoj.

Kada je riječ o nedostatku medicinskih sestara i tehničara, Šobot ističe da je UKC pronašao model, prema kojem će nezaposleni fizioterapeutski tehničari biti zaposleni i istovremeno prolaziti prekvalifikaciju, čije će troškove snositi ova ustanova.

- Ti ljudi dobiju zaposlenje, mi dobijamo kadar koji nam treba - rekao je Šobot.

Šobot kaže da UKC trenutno nema problem sa nedostatkom ljekara, jer veliki broj mladih ljekara koji nakon završenog Medicinskog fakulteta žele da se zaposle u ovoj ustanovi.

Kada je riječ o viziji UKC-a u narednim godinama, Šobot je naveo da želi vrhunsku zdravstvenu ustanovu sa najmodernijom opremom i najstručnijim kadrom, rekonstruisanim objektima i zadovoljnim radnicima.

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Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

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