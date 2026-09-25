Šobot: UKC od proširenja usluga mjesečno uvećao prihod za dva miliona KM

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske proširio je spektar usluga, što je mjesečno donijelo oko dva miliona KM većeg prihoda, dok su istovremeno smanjeni rashodi i izvršena finansijska konsolidacija ustanove, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora UKC Republike Srpske Nikola Šobot.

Gostujući u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA, Šobot je rekao da je UKC vratio više od 20 miliona KM duga prema dobavljačima i 14 miliona KM duga prema Fondu zdravstvenog osiguranja.

On navodi da je jedan od kapitalnih projekata UKC-a robotska hirurgija, te ukazuje da je u toku formiranje timova za abdominalnu, urološku, torakalnu i kardiohirurgiju.

- Nije poenta samo kupiti aparat koji nećete koristiti - rekao je Šobot, ističući da će nabavku robota pratiti edukacija kadra u regionalnim i svjetskim centrima.

Šobot je najavio i završetak izgradnje hibridne sale za interventnu kardiologiju i kardiohirurgiju, za koju je rekao da će biti jedinstvena u BiH, kao i rekonstrukciju objekata ginekologije i pedijatrije i Klinike za infektivne bolesti.

On je istakao da je u prvih šest mjeseci ove godine urađeno 100.000 pregleda više, te da su uvedene i druge smjene u operacionim salama više klinika.

Šobot kaže da bi najavljeni projekat izgradnje stanova za mlade ljekare, medicinske sestre i mlade bračne parove trebalo da bude realizovan na već određenim parcelama u Banjaluci i Trebinju, uz očekivanu podršku Vlade Republike Srpske i gradskih vlasti.

On je naveo da bi stanovi bili namijenjeni deficitarnom kadru, a cilj je da se povoljnim uslovima za stanovanje zdravstveni radnici podstaknu da ostanu u Republici Srpskoj.

Kada je riječ o nedostatku medicinskih sestara i tehničara, Šobot ističe da je UKC pronašao model, prema kojem će nezaposleni fizioterapeutski tehničari biti zaposleni i istovremeno prolaziti prekvalifikaciju, čije će troškove snositi ova ustanova.

- Ti ljudi dobiju zaposlenje, mi dobijamo kadar koji nam treba - rekao je Šobot.

Šobot kaže da UKC trenutno nema problem sa nedostatkom ljekara, jer veliki broj mladih ljekara koji nakon završenog Medicinskog fakulteta žele da se zaposle u ovoj ustanovi.

Kada je riječ o viziji UKC-a u narednim godinama, Šobot je naveo da želi vrhunsku zdravstvenu ustanovu sa najmodernijom opremom i najstručnijim kadrom, rekonstruisanim objektima i zadovoljnim radnicima.