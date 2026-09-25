Promjene za vozače u BiH: Biće dozvoljen uvoz samo "Euro 6" vozila, stižu nove naljepnice i pravila

Ministar saobraćaja i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto održao je danas konferenciju za novinare povodom predstavljanja izmjena pravilnika o sticanju vozačke dozvole.

Riječ je o izmjenama propisa koji donose nove, trajne vozačke i saobraćajne dozvole u obliku kartica, ukidanje vlasničke knjižice i stroža pravila za auto-škole. Dio novih pravila već je na snazi, a tehnički zahtjevnije promjene počeće s primjenom od 1. januara 2028. godine.

Forto je na samom početku kazao kako je prošle godine na cestama Bosne i Hercegovine poginulo 288 osoba, što su podaci među najgorima u Evropi. Zabilježeno je 1.810 teže povrijeđenih i 9.726 lakše povrijeđenih.

„Ovo je rezultat sistema koji je pao na ispitu prema građanima. Sistem koji dozvoljava ovoliku smrtnost na cestama ne zaslužuje da se ne prodrma, da se ne reformiše i da izmjenama barem spasimo jedan život, a dobrom primjenom izmjena možemo ih spasiti puno više“, kazao je Forto.

Forto je predstavio ključne izmjene u četiri pravilnika koji regulišu rad auto-škola i polaganje vozačkih ispita, s ciljem približavanja standardima Evropske unije.

Šta je novo za instruktore vožnje

Kako je Forto pojasnio, izmjenom pravilnika obuka za sticanje zvanja instruktora drastično je povećana s dosadašnjih 45 na 300 časova. Naglasio je da će instruktori koji već posjeduju licencu moći nastaviti s radom bez nove obuke.

„Znate li koliko je trebalo sati da položite u nekoj maloj zgradi, u nekom malom mjestu u nekom kutku Bosne i Hercegovine da biste postali instruktor i imali zvanje instruktora? 45 sati. Znači za 45 sati, često su to bile neke vikend posjete, odete za vikend negdje u neki grad, vratite se, imate zvanje instruktora. Izmjenom ovog pravilnika sa 45 povećavamo zahtjev obuke na 300 sati. To je povećanje obuke od 650 odsto za ljude koji će obučavati omladinu“, kazao je na današnjoj konferenciji za novinare ministar Forto.

Novi kriterijum za predavače teorijske nastave

Predavači teorijske nastave sada će morati proći obuku od 50 časova, dok je ranije to bilo 10. Forto je istakao da će u nekim slučajevima obuka biti povećana i na 55 časova.

„Imamo takođe pravilnik o osposobljavanju za vozača. To vam je pravilnik koji uređuje kako se obučavate da postanete kandidat na ispitu za polaganje za vozačku dozvolu. Tu smo takođe podigli kriterijume za obavezne sate sa 35 na 40, to je za B kategoriju. Uvodimo nove tehnologije, dakle uvodimo digitalne tahografe, mogućnost obuke na električnim i hibridnim vozilima, savremene sigurnosne sisteme koji su sve češće prisutni u vozilima koje koristimo, navigacija, planiranje puta i tako dalje“, pojasnio je.

Istakao je i da se uvode novi standardi za vozila na kojima se vrši obuka. Dodao je da će oni koji nemaju vozila po propisanom standardu dobiti godinu i po dana da se prilagode.

Polaganje vozačkog ispita

Forto je pojasnio da je najvažniji pravilnik onaj o načinu i uslovima organizovanja ispita za vozača motornih vozila.

Istakao je da kandidati više neće učiti kako da odgovore na pitanja koja unaprijed znaju, nego će u samom procesu morati reagovati na stvarne situacije.

Forto je naglasio da će proces pratiti i opšta digitalizacija, uključujući digitalizaciju kataloga ispitnih pitanja, što će smanjiti administraciju i povećati transparentnost.

„Kako nam se ne bi dogodilo ono što se dogodilo u Tuzlanskom kantonu, kada je Ministarstvo obrazovanja u Tuzli donijelo nova pravila kako se obavlja obuka i polažu ispiti, auto-škole nisu bile spremne na to, mi ćemo ostaviti dovoljno vremena da se sistem prilagodi“, pojasnio je.

Pravilnik o registraciji vozila

Kada je riječ o registraciji, ukida se značajan broj dokumentacije te će sama procedura biti dosta jednostavnija.

„Na primjer, kad dođete u MUP i predate zahtjev za registraciju vozila, ne morate više donositi dokaz da ste platili tehnički pregled, oni to mogu sami provjeriti u sistemu. Ne morate više donositi ni dokaz da ste platili osiguranje, jer oni takođe mogu sami to provjeriti u sistemu. Dakle, to su dva papira manje. Ne morate više donositi dokaz o porijeklu vozila. Ne morate dokazivati da je vozilo kupljeno u Njemačkoj i uvezeno, te nositi razne carinske deklaracije, fakture i dokumentaciju na njemačkom jeziku koju morate prevoditi pa sve to nositi u MUP – sve to ukidamo. MUP-ovi znaju ko su ovlašteni distributeri vozila. Oni imaju svoj registar, a ovlašteni distributeri svake godine obnavljaju i dokazuju da su oni ovlašteni distributeri“, kazao je Forto.

Za identifikaciju građana biće dovoljan samo broj lične karte unesen u formular, bez potrebe za ovjerenim kopijama dokumenata.

Uvođenje crvene naljepnice

Dugogodišnji problem prepoznavanja i zloupotrebe službenih vozila konačno dobija rješenje. Dosadašnje naljepnice će zamijeniti veće i funkcionalnije naljepnice i na njima će takođe biti ispisan datum do kojeg važi registracija vozila.

Uvode se dvije vrste naljepnica: plava naljepnica – namijenjena privatnim licima i kompanijama i crvena naljepnica – budžetska naljepnica za sva vozila koja se finansiraju iz bilo kojeg nivoa vlasti u BiH.

Crvena naljepnica imaće jasan vizuelni identitet i Kju-Ar kod. Ukoliko građani, kako je pojasnio Forto, primjera radi, uoče službeno vozilo na odmoru na Makarskoj, jednostavnim skeniranjem Kju-Ar koda putem mobilnog telefona moći će očitati kojoj instituciji (opštini, kantonu ili entitetu) vozilo pripada. Detaljnijim podacima o vlasniku moći će pristupiti isključivo policija.

Pored toga, nove naljepnice će sadržavati RFID čipove. Ova tehnologija otvara vrata za razvoj digitalnih usluga u budućnosti, poput automatske naplate putarina bez zaustavljanja na rampama ili beskontaktnog plaćanja parkinga.

Saobraćajna dozvola u formatu lične karte

Uz pojednostavljenje procedura, nadležni su najavili ukidanje vlasničke knjižice, dokumenta koji je građanima često zadavao probleme zbog gubljenja. Vlasništvo će se ubuduće dokazivati jednostavnom potvrdom iz MUP-a, i to samo u situacijama kada je to izričito potrebno.

Papirna saobraćajna dozvola, koja je zahtijevala godišnje pečatiranje, odlazi u istoriju. Nju će zamijeniti trajna plastična kartica, identična vozačkoj dozvoli ili ličnoj karti, koju će proizvoditi IDDEEA. Prilikom godišnje obnove registracije, podaci će se samo sistemski ažurirati, bez potrebe za fizičkim nošenjem kartice na šalter radi pečata. Nova saobraćajna dozvola mijenjaće se isključivo prilikom promjene vlasnika vozila.

Uvoz vozila Euro 6 i Euro 5

Od 1. aprila naredne godine u BiH se više neće moći uvesti putnički automobil ako nije standard Euro 6. Za teretna vozila i autobuse minimum će biti Euro 5, jer je tom sektoru potrebno više vremena za prilagođavanje.

„Suštinski propisujemo kakvo vozilo možete uvesti. Bosna i Hercegovina ima najstariji vozni park možda u Evropi. U regionu smo svi tu negdje. Mislim da je 17,5 godina prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini. To takođe oduzima živote. Novi automobili imaju puno bolje kočione sisteme, sigurnosne sisteme i spašavaju živote“, kazao je Forto.

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