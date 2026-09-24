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Milivojević: Prisustvo Cvijanovićeve na Trampovom prijemu potvrda da Amerika sada uvažava i srpsku stranu

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24.09.2026 10:54

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Српски члан Предсједништва БиХ била је један од говорника на Конкордија годишњем Самиту у Њујорку, који се одржава уз Генералну скупштину Уједињених нација.
Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Američka administracija sada uvažava i srpsku stranu, a potvrda toga je i prisustvo srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović prijemu američkog predsjednika Donalda Trampa, izjavio je Srni diplomata Zoran Milivojević.

"Prisustvo Željke Cvijanović je znak da američka administracija sada uvažava i srpsku stranu i potvrda je promene politike američke administracije prema Republici Srpskoj i BiH u celini", rekao je Milivojević.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovala je u Njujorku prijemu koji je organizovao američki predsjednik Donald Tramp za šefove država i vlada koji prisustvuju zasjedanju Generalne skupštine UN.

Ovo je prvi put da poslije 2014. godine na prijemu kod američkog predsjednika, osim predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, bude još jedan član.

Cvijanovićeva se prije prijema sastala sa Suzi Vajls, šefom Kabineta predsjednika SAD Donalda Trampa.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Donald Tramp

Vašington

Republika Srpska

Njujork

Generalna skupština UN

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