Oružane snage Rusije tokom noći su izvele grupni napad dronovima i visoko preciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, kao i brodove koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U Kijevu su pogođena preduzeće za proizvodnju komponenti za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa i za pripremu kopnenih robotskih sistema za upotrebu;

Pogođen je pogon za proizvodnju dronova („Pegas Arms“) koji proizvodi i skladišti dronove dugog i srednjeg dometa, uključujući modele avionskog tipa, fabrika („Element UA“) za proizvodnju i skladištenje komponenti za udarne dronove srednjeg dometa tipa „hornet“, te transportno-logistički centar za skladištenje i distribuciju dronova dugog i srednjeg dometa.

Na meti su bili i telekomunikacioni centri „Kijevstar“ i „Parkovi“, koji pružaju usluge komunikacije i računarske kapacitete Oružanim snagama Ukrajine.

U Odeskoj oblasti su pogođena dva logistička centra u Odesi za skladištenje i distribuciju vojnog tereta i robe dvostruke namjene koji u Ukrajinu stižu iz evropskih zemalja.

Osim toga, na otvorenom moru pogođen je tanker koji je prevozio gorivo namijenjeno ukrajinskim snagama u luku Černomorsk.

Jedinice grupe „Sjever“ nastavljaju da stežu obruč u Harkovskoj oblasti

Udarni dronovi i mobilne jedinice grupe „Sjever“ su za nedjelju dana uništili više od 15 izviđačkih dronova avionskog tipa u Harkovskoj oblasti, saopštili su u ruskoj vojsci.

Od početka septembra, ruski dronovi su u Harkovskoj oblasti uništili više od 65 ukrajinskih dronova avionskog i kopterskog tipa, smanjujući napade na civilnu infrastrukturu.

Od početka mjeseca jedinice grupe su u Sumskoj oblasti uništile više od dvadeset punktova za bespilotne letjelice zajedno sa ljudstvom, piše Sputnjik