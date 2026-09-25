Emirati postupili po američkim sankcijama, obustavljeni svi letovi iranskih aviokompanija

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da od četvrtka, 24. septembra, do daljnjeg obustavljaju sve letove koje obavljaju iranske avio-kompanije, kako bi ispoštovali američke sankcije.

Odluku je objavila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo UAE, navodeći da se suspenzija odnosi na sve letove iranskih prevoznika ka toj zemlji i iz nje. Mjera je stupila na snagu odmah i važi do daljnjeg.

U saopštenju objavljenom preko državne novinske agencije VAM, navedeno je: „Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo objavila je suspenziju svih letova koje obavljaju iranske avio-kompanije ka UAE i iz UAE, s početkom od danas, četvrtka, 24. septembra, do daljnjeg.“

Vlasti UAE pojasnile su da je odluka donesena zbog američkih sankcija uvedenih iranskim avio-kompanijama.

Kako se navodi u istom saopštenju, te sankcije sprečavaju iranske prevoznike da koriste aerodrome širom svijeta. Nisu objavljeni dodatni detalji o tome koliko će mjera trajati niti koje će avio-kompanije biti pogođene.