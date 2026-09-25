Logo

Emirati postupili po američkim sankcijama, obustavljeni svi letovi iranskih aviokompanija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 07:01

Komentari:

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Diego Alexander

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da od četvrtka, 24. septembra, do daljnjeg obustavljaju sve letove koje obavljaju iranske avio-kompanije, kako bi ispoštovali američke sankcije.

Odluku je objavila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo UAE, navodeći da se suspenzija odnosi na sve letove iranskih prevoznika ka toj zemlji i iz nje. Mjera je stupila na snagu odmah i važi do daljnjeg.

U saopštenju objavljenom preko državne novinske agencije VAM, navedeno je: „Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo objavila je suspenziju svih letova koje obavljaju iranske avio-kompanije ka UAE i iz UAE, s početkom od danas, četvrtka, 24. septembra, do daljnjeg.“

Vlasti UAE pojasnile su da je odluka donesena zbog američkih sankcija uvedenih iranskim avio-kompanijama.

Kako se navodi u istom saopštenju, te sankcije sprečavaju iranske prevoznike da koriste aerodrome širom svijeta. Nisu objavljeni dodatni detalji o tome koliko će mjera trajati niti koje će avio-kompanije biti pogođene.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Ujedinjeni Arapski Emirati

Američke sankcije

Komentari (0)

Više iz rubrike

Присталице јеменских Хута узвикују пароле током протеста подршке тој групи и против оптужби Саудијске Арабије да су Хути гађали Меку, најсветије мјесто ислама, у Сани, Јемен, у петак, 18. септембра 2026. године.

Svijet

Huti ispalili šest balističkih projektila na Saudijsku Arabiju, skočila cijena nafte

3 h

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Svijet

SAD i Iran razmatraju postepeni izlazak iz sukoba

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг шетају заједно у бази Ендрјуз у Мериленду, у сриједу, 23. септембра 2026. године.

Svijet

Si: Postignut novi trgovinski dogovor SAD i Kine, dobra vijest za svjetsku ekonomiju

3 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Radnik iz BiH teško povrijeđen: Kamion se zaglavio u tunelu

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

08

Stravična tragedija: Maloljetnik udario vršnjaka, on pao i preminuo na licu mjesta

10

07

Uspomena ne blijedi, veterani igrali za Bojana i Krstana

09

56

Policija u Banjaluci zatekla Nijemca sa „džointom“, odbio testiranje na drogu

09

51

Počela izgradnja kružne raskrsnice kod auto-puta u Prnjavoru

09

48

Uhapšen Banjalučanin osumnjičen za krađu dobrovoljnih priloga iz vjerskog objekta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima