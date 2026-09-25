Srbija vodila, pa izgubila od Grčke u 95. minutu!

Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke rezultatom 2:1 na startu nove sezone Lige nacija, i to golom Duvikasa u 95. minutu. Orlovi Veljka Paunovića vodili su od četvrtog minuta pogotkom Andrije Živkovića, Heleni su izjednačili preko Colisa u 74. minutu, da bi pravi šok uslijedio u petom minutu sudijske nadoknade.

Tužna slika sa najvećeg srpskog stadiona, koji je ostao praktično prazan na nekom novom početku Lige nacija.

Uprkos lošem vremenu, koje nije i ne smije da bude alibi za prazne tribine, Orlovi Veljka Paunovića poveli su već u četvrtom minutu preko Andrije Živkovića.

Fantastična akcija Srbije. Izmišljeni pas iz mjesta u režiji Sergeja Milinković-Savić, trk povratnika i kapitena Dušana Tadića, zatim lopta preko kompletne odbrane Grčke za rutinsku realizaciju Andrije Živkovića iz srca peterca.

Ipak, već u sljedećem napadu, tek što se lopta zakotrljala sa centra, Grci su uzdrmali stativu gola koji je fantastično branio Vanja Milinković-Savić.

Grčka je svega šezdesetak sekundi kasnije ponovo zaprijetila, Fortuna je bila na strani Srbije.

Nizali su se napadi pred golom Vanje Milinković-Savića, ali se Srbija odlično branila.

Ispred Vanje bili su Simić kao desni bek, u srcu odbrane Strahinja Eraković i Pavlović, na lijevom boku Filip Kostić.

Ispred njih po lijevoj strani Mihailo Cvetković, dva centralna vezna Sergej Milinković-Savić i Nemanja Maksimović, ispred njih kapiten Tadić kao organizator igre, i najistureniji Luka Jović.

Uspjela je Srbija, koja ni sama nije znala kako, da sačuva tu rano stečenu prednost. Na izjednačenje se čekalo sve do 74. minuta, kada je kapiten Helena Pavlidis navukao na sebe nekoliko igrača Srbije, da bi podijelio pas ka Colisu, a krilni napadač Arsenala uz pomoć stative matirao Vanju Milinković-Savića.

Uprkos primljenom golu Srbija nije pala. Imala je najbolju priliku u 90. minutu kada je rezervista Dejan Joveljić sjajno šutirao, a lopti se na putu ka golu ispriječila stativa.

Lopta se zatim odbila do Živkovića koji je fantastično proigrao Lukića na drugoj stativi, a vezista Ipsviča je morao bolje glavom da reaguje jer je sa četiri metra pogodio golmana Grčke.

I, onda, kao što to obično biva u fudbalu, uslijedila je kazna. Sevnula je kontra Grka, Cimis je pobjegao po lijevoj strani, uputio je idealan centaršut na prvu stativu koji je glavom u mrežu smjestio Duvikas.

Muk za ono malo navijača na Marakani i poraz Srbije na startu nove sezone Lige nacija.

Orlovi za tri dana na istom mjestu od 18 časova dočekuju Holandiju, koja je remizirala sa Njemačkom 1:1, prenosi Sputnjik.