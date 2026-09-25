Jovanović: Mislim da je pravda zadovoljena, pjevao sam „Bože pravde“

Selektor fudbalske reprezentacije Grčke Ivan Jovanović rekao je poslije meča u Beogradu da je njegov tim zasluženo pobijedio Srbiju u Ligi nacija i da je uoči početka utakmice pjevao „Bože pravde“.

Fudbaleri Grčke pobijedili su na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu selekciju Srbije rezultatom 2:1 u utakmici prvog kola Grupe A2 Lige nacija. Grčka je do trijumfa stigla pogotkom Tasosa Duvikasa u sudijskoj nadoknadi vremena.

„Zaslužili smo pobjedu, odigrali smo dobru utakmicu protiv izuzetno dobre reprezentacije Srbije. Mislim da smo na kraju zaslužili pobjedu, mada je i Srbija imala sjajnu šansu u 90. minutu“, rekao je Ivan Jovanović na konferenciji za medije.

Istakao je da je njegov tim držao utakmicu pod kontrolom, iako je rano primio gol.

„Zadovoljan sam kako su momci igrali, stvarali smo šanse. Golman Srbije bio je odličan. U posljednjih deset minuta smo malo pali, ali došao je taj gol na kraju i mislim da je pravda zadovoljena“, istakao je selektor Grčke.

Priznao je da je pogled na tabelu prijatan jer se Grčka nalazi na prvom mjestu.

„Drago mi je što smo odlično počeli takmičenje, ova Liga nacija biće izazovno takmičenje. Imamo veliku želju da ostvarimo dobar rezultat, imamo ciljeve, imamo kvalitet, ali imamo i mane. Uvijek pokušavamo da pronađemo najbolje rješenje“, rekao je Jovanović.

Selektor Grčke je otkrio da je prije početka meča pjevao himnu Srbije „Bože pravde“.

„Od žrijeba za Ligu nacija imao sam emocije. Ovo je drugačiji osjećaj za reprezentaciju nego za klubove. Ovo su dvije prijateljske zemlje, dugo sam u Grčkoj, znam kako su Grci bili uz nas tokom bombardovanja“, naglasio je Jovanović.

Utakmici između Srbije i Grčke prisustvovalo je oko 4.000 navijača, ali Jovanović nije iznenađen.

„Što se tiče posjete, nisam previše iznenađen, jer je to posljedica neodlaska na Svjetsko prvenstvo, a i vremenski uslovi su bili loši“, naveo je Jovanović i dodao da će naredne utakmice biti teže i za Grčku, ali i za Srbiju.

Fudbaleri Grčke će u nedjelju u drugom kolu Grupe A2 Lige nacija gostovati Njemačkoj, dok će Srbija dočekati Holandiju, prenosi RTS