Logo

Prekopavao i pomjerao grobove bez odobrenja članova porodice umrlih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 10:31

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijska stanica Pale dostaviće Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo izvještaj protiv lica čiji su inicijali J.H. iz Pala zbog počinjenog krivičnog djela povreda groba ili umrlog lica.

Policiji je juče prijavljeno da je navedeno lice u prethodnom periodu na lokalitetu Kremenita Brda u opštini Pale prekopalo i pomjerilo grobove bez odobrenja članova porodice umrlih, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

U protekla 24 časa na području Policijske uprave Istočno Sarajevo evidentirana su dva krivična djela, javni red i mir narušen je dva puta, a dogodile su se tri saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Groblje

Grob

Pale

Policija

OJT Istočno Sarajevo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!

Hronika

Potvrđeno za ATV: Uhapšen Miloš Obradov!

2 h

2
МУП РС полиција лого возило

Hronika

Policija u Banjaluci zatekla Nijemca sa „džointom“, odbio testiranje na drogu

3 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Uhapšen Banjalučanin osumnjičen za krađu dobrovoljnih priloga iz vjerskog objekta

3 h

0
Теретно возило преврнуло се јутрос у паљанском насељу Хан Дервента, на магистралном путу Сарајево–Романија, а повријеђених није било, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

Hronika

Prevrnuo se kamion u Han Derventi, oglasili se iz policije

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Koja je najveća brzina koju je zabilježio radar ove godine u Srpskoj?

12

37

Energo klub: Glavni izazovi i problemi energetskog sektora

12

32

Šobot: UKC od proširenja usluga mjesečno uvećao prihod za dva miliona KM

12

24

"Za rekonstrukciju 1.700 kilometara mreže 30 miliona evra"

12

19

MO BiH: Formiran tim koji provodi provjere u vezi sa nestankom goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima