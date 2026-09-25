Prekopavao i pomjerao grobove bez odobrenja članova porodice umrlih

Policijska stanica Pale dostaviće Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo izvještaj protiv lica čiji su inicijali J.H. iz Pala zbog počinjenog krivičnog djela povreda groba ili umrlog lica.

Policiji je juče prijavljeno da je navedeno lice u prethodnom periodu na lokalitetu Kremenita Brda u opštini Pale prekopalo i pomjerilo grobove bez odobrenja članova porodice umrlih, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

U protekla 24 časa na području Policijske uprave Istočno Sarajevo evidentirana su dva krivična djela, javni red i mir narušen je dva puta, a dogodile su se tri saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom