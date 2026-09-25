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Potvrđeno za ATV: Uhapšen Miloš Obradov!

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25.09.2026 10:14

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Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!
Foto: ATV

Miloš Obradov iz Pala, koji je osumnjičen kao član kriminalne grupe Milutina Miće Danilovića, uhapšen je u Istočnom Sarajevu, potvrđeno je za ATV.

Obradova su, nakon višednevnog skrivanja locirali i uhapsili pripadnici PU Istočno Sarajevo. Nakon kriminalističke obrade on je sproveden u Tužilaštvo BiH.

"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predali su danas Tužilaštvu BiH lice inicijala M.O. iz Pala, koje je juče lišeno slobode na području opštine Pale. Lice se sumnjiči da je počinilo krivična djela „Organizovani kriminal“ iz člana 250. Krivičnog zakona BiH, a u vezi sa krivičnim djelima „Neovlašten promet opojnim drogama“, „Neovlašten promet oružjem i vojnom opremom“ i „Pranje novca“. Lice je lišeno slobode od strane pripadnika Jedinice žandarmerije Pale, a u okviru potrage za navedenim u istrazi kojom rukovodi Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, navode iz MUP-a Srpske.

Za Obradovom se tragalo u okviru istrage u akciji ”Amadeus”

Za Obradovom se tragalo u okviru istrage u akciji ”Amadeus” u kojoj su uhapšeni Milutin Mića Danilović, Aleksandar Nikolić, Vladimir Grubačić i Nebojša Mitrović. Grupa je osumnjičena za trgovinu drogom i oružjem, a u istrazi su korišteni podaci iz kriptovane aplikacije ”Skaj”.

Miloš Obradov policiji je poznat kao višestruki prestupnik koji je dovođen u vezu sa više teških krivičnih djela. U novembru 2024. godine osuđen je na 20 mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva M.P. koga je zajedno sa još jednom osobom brutalno pretukao ispred Hrama ”Sabora svetog Arhangela Gavrila”, udarajući ga šakama, nogama i betonskom pločom.

Obradov je 2019. godine hapšen u sklopu istrage ubistva Damira Ostojića zvanog Šijan, koji je izrešetan ispred svoje kuće u Banjaluci u septembru 2018. godine. Dovođen je u vezu sa vozilima koja su korištena u zločinu, a istraga protiv njega je obustavljena u nedostatku dokaza.

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Miloš Obradov

Milutin Mića Danilović

Pale

Istočno Sarajevo

hapšenje

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