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Krnji Ustavni sud BiH opet protiv Republike Srpske

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25.09.2026 16:31

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Уставни суд БиХ, пленарна сједница
Foto: Ustavni sud BiH

Krnji Ustavni sud BiH ocijenio je da "nisu u skladu sa Ustavom BiH" ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom "Dikens end Medison Kanada", kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime i za račun Republike Srpske putem lobističkih agencija.

Krnji Ustavni sud je, kako navodi u saopštenju, "zabranio isplate iz budžeta Republike Srpske", po osnovu ovog ugovora zaključenog 6. septembra 2025. godine, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti Srpske.

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U saopštenju se navodi da je "utvrđeno da akti i aktivnosti Republike Srpske preduzete radi izvršenja budžetske stavke za ovu godinu `Transferi predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu` u okviru potrošačke jedinice Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju u iznosu od 15.000.000 KM, te budžetske stavke `Transferi predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu` u iznosu od 49.000.000 KM, koja je sastavni dio odluke Narodne skupštine Republike Srpske o usvajanju drugog rebalansa budžeta za 2025. godinu nisu u skladu sa Ustavom BiH".

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Ovu odluku krnji Ustavni sud donio je odlučujući o zahtjevu prvog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizdića.

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Tagovi :

Ustavni sud BiH

Lobiranje

Komentari (3)

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