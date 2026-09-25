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Alarmantno upozorenje ljekara: Ove bolesti su najveći ubica na Balkanu

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25.09.2026 16:57

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Алармантно упозорење љекара: Ове болести су највећи убица на Балкану
Foto: Envato/thichas

Prema podacima Instituta „Dr Milan Jovanović Batut“, bolesti srca i krvnih sudova izazovu više od polovine smrtnih slučajeva, a predstavljaju i vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, odnoseći oko 20,5 miliona života godišnje.

Povodom Svjetskog dana srca, Batut je objavio podatke o kardiovaskularnim bolestima, najvažnijim faktorima rizika, ali i preporuke građanima za očuvanje zdravlja srca.

Procjenjuje se da više od 620 miliona ljudi danas živi sa nekim kardiovaskularnim problemom, dok su među najčešćim ozbiljnim stanjima akutni infarkt miokarda i moždani udar.

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Situacija je izuzetno ozbiljna, jer Batut navodi da su gotovo polovina svih uzroka smrti posljedica kardiovaskularnih oboljenja. Istovremeno, prema podacima koje Institut ističe, čak do 80 odsto prevremenih kardiovaskularnih događaja moguće je spriječiti, zbog čega prevencija ima veliki značaj.

Hipertenzija među najvećim rizicima

Batut kao jedan od najznačajnijih faktora rizika izdvaja povišen krvni pritisak, odnosno hipertenziju. Kako navodi Institut, ona se smatra pojedinačno najvećim pokretačem i uzrokom više od 10,8 miliona smrtnih slučajeva godišnje na globalnom nivou.

Među značajnim rizicima navode se i upotreba duvanskih proizvoda, povišen nivo šećera u krvi, fizička neaktivnost, prekomjerna tjelesna masa i gojaznost.

Batut upozorava i na značaj faktora životne sredine, prije svega zagađenja vazduha, koje se prema savremenim epidemiološkim istraživanjima povezuje sa velikim brojem kardiovaskularnih smrti.

Institut građanima preporučuje niz promjena životnih navika koje mogu doprinijeti smanjenju rizika od bolesti srca i krvnih sudova:

Vodite računa šta jedete

Batut savjetuje da se prednost daje nutritivno vrijednim namirnicama, a da se izbjegavaju pržena i pohovana hrana.

Planirajte obroke

Preporučuje se smanjenje unosa visoko prerađenih namirnica, pekarskih proizvoda i brze hrane, uz više povrća, integralnih žitarica, mahunarki i voća.

Alkohol svedite na minimum

Batut savjetuje izbjegavanje alkohola ili njegovo svođenje na najmanju moguću mjeru.

Budite fizički aktivni

Za odrasle se preporučuje između 150 i 300 minuta umjerene fizičke aktivnosti nedjeljno. Kao primjer se navodi oko 30 minuta brzog hoda dnevno, pet dana u nedjelji.

Uvedite "aktivni transport"

Kad god je moguće, automobil ili autobus treba zamijeniti pješačenjem ili biciklom. Batut savjetuje i korišćenje stepenica umjesto lifta.

Prestanite da pušite

Prema preporukama Instituta, prestanak pušenja predstavlja jednu od najvažnijih mjera za zaštitu zdravlja. Batut posebno upozorava i na elektronske cigarete i uređaje za zagrijavanje duvana.

Izbjegavajte pasivno pušenje

Institut savjetuje da dom bude prostor bez duvanskog dima i da se izbjegava izloženost duvanskom dimu drugih osoba, prenosi B92.

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Tagovi :

srčani udar

Bolest

pušenje

zdrava ishrana

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