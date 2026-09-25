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Ima najduže trepavice na svijetu, tvrdi da joj je Buda pomogao

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25.09.2026 16:48

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Трепавице
Foto: Pexels/Maria Eduarda Godoi

Žena s najdužim trepavicama na svijetu progovorila je o tome zašto smatra da su joj trepavice postale tako duge.

Ju Đijansija iz Kine drži svjetski rekord za najduže trepavice na svijetu, pri čemu je i sama nadmašila svoj prethodni rekord.

Još 2016. godine izmjereno je da su duge 12,40 centimetara, ali su nastavile da rastu. Pet godina kasnije narasle su za nevjerovatnih 8,10 centimetara i dosegle ukupnu dužinu od 20,5 centimetara, što znači da ona i dalje čvrsto drži svjetski rekord.

Sve njene trepavice su duge, ali ona najduža nalazila se na gornjem kapku njenog lijevog oka. Za Ginisovu knjigu rekorda je objasnila: „Prvi put sam primijetila da mi trepavice rastu 2015. godine. Nastavljaju polako da rastu i postaju sve profesionalnije i divlje“.

Rekla je kako je posjetila razne ljekare kako bi došla do razloga iza natprosječnih trepavica, ali nijedan ljekar nije mogao da objasni ovaj nevjerovatan fenomen. Zaključila je:

"Pokušala sam pronaći i naučne razloge, poput genetike ili nečeg drugog. Ipak, niko u mojoj porodici nema tako duge trepavice kao ja, stoga se to ne može objasniti."

Uprkos iznimnoj dužini njenih jedinstvenih trepavica, Đijansija kaže da one ne utiču na njenu svakodnevicu te da joj štede vrijeme prilikom šminkanja. Takođe vjeruje da su njene duge trepavice možda rezultat božanske intervencije, a ne nauke. Smatra da bi mogle biti dar koji joj je podario Buda.

Bez obzira na razlog zbog kojeg ima tako duge trepavice, ona smatra da tu osobinu, kojom je postavila rekord, kao i sve posebnosti, treba slaviti, prenosi Dnevnik.hr.

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Tagovi :

trepavice

Kina

nauka

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