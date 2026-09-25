Neočekivani blagoslov stiže za 2 znaka: Otvara im se nepresušni izvor novca

Neočekivani blagoslov stiže za 2 znaka. Ove jeseni im se otvara izvor novca koji se obnavlja mjesec za mjesecom, sve do zime.

Neočekivani blagoslov ove jeseni ima dva adresanta. Dva znaka ulaze u najbogatiji dio godine, a novac im ne stiže jednom, već u talasima, mjesec za mjesecom, sve do decembra. Riječ je o Blizancima i Strelcu.

Od kraja septembra oba znaka ulaze u finansijski ciklus u kome se prihodi stalno obnavljaju. Ne radi se o jednokratnoj sreći, već o toku novca koji se sam nadoknađuje.

Blizanci

Blizancima jesen može donijeti upravo ono na šta su dugo čekali - uplatu, dogovor ili vijest koja donosi malo više sigurnosti. I ono što je posebno lijepo jeste osjećaj da se stvari ne završavaju na jednom dobrom trenutku, već da se postepeno otvaraju nove mogućnosti.

Oktobar može donijeti priliku za dodatnu zaradu, novi posao ili saradnju koja obećava više nego što ste u početku očekivali. U novembru se ono što je započeto može učvrstiti, dok decembar donosi više prostora za mirnije planiranje i osjećaj da ste na sigurnijem terenu.

Za Blizance ovo može biti jesen u kojoj se finansijska slika polako slaže na svoje mjesto. Ne mora sve stići odjednom ponekad je dovoljno da jedan dobar korak povuče drugi.

Strijelac

Strijelcu ove jeseni može stići važna informacija, predlog ili ponuda preko osobe iz bliskog okruženja. Nešto što u prvi mah izgleda kao običan razgovor može otvoriti vrata novoj saradnji ili prilici za dodatnu zaradu.

Kako jesen bude odmicala, ono što je počelo kao mali korak može dobiti ljepši oblik. Novembar donosi mogućnost da se posao proširi ili da se pojavi još jedna prilika, dok decembar može donijeti osjećaj da konačno imate više prostora za izbor.

Ipak, baš kada novac počne da dolazi lakše, važno je ne potrošiti sve odmah. Lijepo je počastiti sebe, ali još je ljepši osjećaj kada dio onoga što stigne ostane sa strane i donese mir i narednog mjeseca.

Blizanci i Strijelac zato kroz jesen treba da drže isti ritam koji uhvate krajem septembra. Tok je otvoren, ali se hrani odlukama, ne čekanjem.

Kako zapravo izgleda taj „nepresušni izvor“ novca

Ovo nije metafora, već konkretan novac koji oba znaka mogu da očekuju:

Kraj septembra: Prva uplata, dogovor ili ponuda koja sve pokreće

Oktobar: Novi izvor prihoda koji se nadovezuje na postojeći

Novembar: Oba izvora rade, stiže i treća prilika

Početak decembra: Finansijska stabilnost kakva odavno nije viđena

Sredina decembra: Kraj ciklusa s punim računom i jasnom slikom za dalje

Zašto ovu jesen ne smijete da propustite

Jupiter se na ovu poziciju ne vraća sljedećih 12 godina. Prozor za oba znaka ostaje otvoren od kraja septembra do sredine decembra. Ko u tom periodu napravi makar jedan korak naprijed, osjetiće finansijsku razliku do kraja godine.

Neočekivani blagoslov je stigao, tok je otvoren. Jedino pitanje je koliko ćete iz njega zahvatiti, prenosi Krstarica.