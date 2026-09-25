Koliko novca treba imati da bi se moglo ući u BiH

Stranim državljanima koji prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ne mogu dokazati da imaju dovoljno novca za boravak može biti odbijen ulazak u zemlju.

Prema važećoj odluci Savjeta ministara BiH, stranac prilikom ulaska u BiH mora raspolagati s najmanje 150 KM, odnosno protivvrijednosti u stranoj valuti, za svaki dan planiranog boravka.

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Da se ova odredba zaista primjenjuje na graničnim prelazima pokazuje i podatak Granične policije BiH. Od 1. januara do 30. avgusta 2026. godine evidentirana su čak 122 slučaja odbijanja ulaska strancima upravo zbog neposjedovanja dovoljno sredstava za izdržavanje.

Zakonom o strancima propisano je da osoba koja želi ući u BiH, osim odgovarajuće putne isprave i vize kada je ona potrebna, mora imati dovoljno sredstava za izdržavanje tokom planiranog boravka, izlazak iz zemlje i zdravstvenu zaštitu, odnosno mora dokazati da ta sredstva može zakonito pribaviti.

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Provjera se može obaviti upravo prilikom granične kontrole. Ukoliko stranac ne ispunjava propisane uslove, Granična policija može donijeti rješenje o odbijanju ulaska u BiH. Nakon što otkloni razlog zbog kojeg mu je ulazak odbijen, osoba ponovo može pokušati ući u zemlju.

To praktično znači da bi osoba koja namjerava ostati u BiH pet dana trebala dokazati da raspolaže s najmanje 750 KM, dok bi za desetodnevni boravak taj iznos bio 1.500 KM.

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Isti iznos predviđen je i za narednu godinu. U Nacrtu odluke za 2027. godinu navedeno je da bi minimalni iznos i dalje trebao biti 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka. Donošenje odluke za 2027. godinu planirano je u programu rada nadležnih institucija.

Pravilo od 150 KM nije novost. Isti minimalni iznos primjenjivao se i prethodnih godina, dok je Savjet ministara BiH i za 2026. godinu odlučio da ga ne mijenja.