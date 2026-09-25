Dva zemljotresa u Srpskoj, jedan kod Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) zabilježio je od sinoć dva potresa na području Republike Srpske.
Prvi se dogodio kasno četvrtak naveče, oko 23.30, sa epicentrom pet kilometara istočno od Pala i 22 kilometra istočno od Sarajeva, navodi EMSC.
Bio je jačine 2.7, a epicentar je bio na dubini od osam kilometara.
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Javili su se brojni stanovnici koji kažu da je bilo "kratko, ali pojako".
Pojedini navode i kako im se zatresao krevet, drugima prozori, a pojedini su, prije potresa, čuli i jači zvuk: "Kao da mi je avion proletio iznad kuće".
Drugi, jačine 2.0, zabilježen je, pak, jutros, 25. septembra, 17 kilometara sjeverozapadno od Banjaluke.
EMSC je od sinoć zabilježio i tri potresa na području Hrvatske.
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