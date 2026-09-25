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Dva zemljotresa u Srpskoj, jedan kod Banjaluke

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25.09.2026 15:25

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Два земљотреса у Српској, један код Бањалуке
Foto: Printskrin/Jutjub

Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) zabilježio je od sinoć dva potresa na području Republike Srpske.

Prvi se dogodio kasno četvrtak naveče, oko 23.30, sa epicentrom pet kilometara istočno od Pala i 22 kilometra istočno od Sarajeva, navodi EMSC.

Bio je jačine 2.7, a epicentar je bio na dubini od osam kilometara.

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Javili su se brojni stanovnici koji kažu da je bilo "kratko, ali pojako".

Pojedini navode i kako im se zatresao krevet, drugima prozori, a pojedini su, prije potresa, čuli i jači zvuk: "Kao da mi je avion proletio iznad kuće".

Drugi, jačine 2.0, zabilježen je, pak, jutros, 25. septembra, 17 kilometara sjeverozapadno od Banjaluke.

EMSC je od sinoć zabilježio i tri potresa na području Hrvatske.

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Tagovi :

Zemljotres

Pale

Banjaluka

potres

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