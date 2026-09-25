Kobnih osam sekundi: Dječak (11) podletio pod voz, poznat razlog

Učenik Džejden Šehata stradao je blizu Kenlija na jugu Londona, dok je pješke išao prema svojoj školi.

Iako je inače u školu išao u pratnji svog osamnaestogodišnjeg brata, tog jutra krenuo je dvadeset minuta ranije nego obično.

Uprkos tome što je mašinovođa voza koji je saobraćao prema Londonu zvučnim signalom više puta upozoravao na nailazak, dječak je nesvjesno zakoračio direktno na šine.

Nije imao slušalice na ušima, a od posljedica teških povreda vrata preminuo je na licu mjesta.

Kobnih osam sekundi na telefonu

Istražilac za željezničke nesreće izjavio je da su nadzorne kamere snimile dječaka koji je u rukama držao svijetleći predmet neposredno prije udara voza.

Na sudu je otkriveno da je u tom trenutku na aplikaciji Votsap gledao video-zapis u trajanju od svega osam sekundi, koji mu je poslao drug iz škole.

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Porota je zaključila da se radilo o nesrećnom slučaju te da dječak zbog ometanja mobilnim telefonom uopšte nije uočio smrtonosnu opasnost.

Mrtvozornik je istakao da je gledanje u telefone postalo svakodnevno i opasno ponašanje za sve ljude, te je najavio službeni izvještaj s preporukama kako bi se u budućnosti spriječile slične tragedije.

Prelaz bio na listi visokorizičnih

Kao dodatni faktor nesreće naveden je nedostatak aktivnog sistema upozorenja na ovom pružnom prelazu, koji nije imao ni vizuelne ni zvučne signale za pješake.

Nadležna kompanija „Netvork rejl“ taj je prelaz ranije svrstala u kategoriju visokog rizika i rangirala ga kao 13. najopasniji od ukupno 111 pješačkih prelaza na toj ruti.

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Na toj lokaciji se u prosjeku bilježio jedan zamalo izbjegnuti incident godišnje, a prije same nesreće već su bili izrađeni planovi za postavljanje svjetlosne signalizacije. Nakon velikog pritiska i peticije dječakove porodice, prelaz je potpuno zatvoren sedam mjeseci poslije tragedije, prenosi Dejli mejl.