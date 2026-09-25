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Premijer Kanade priznao: Spremali smo se za moguće naređenje Trampa za napad na nas

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25.09.2026 15:15

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Марк Карни
Foto: Tanjug/Justin Tang/The Canadian Press via AP

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je da se tokom prethodne godine pripremao i za "ekstremni rizik" mogućnosti da predsjednik SAD Donald Tramp naredi vojnu akciju protiv Kanade.

Istovremeno je rekao da sa Trampom “često” razgovara i da dvojica lidera održavaju radni odnos uprkos zastoju u trgovinskim pregovorima.

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U intervjuu za "Njujork tajms", Karni je rekao da Kanada sistematski smanjuje zavisnost od SAD u ključnim oblastima, od satelitskih sistema do borbenih aviona, i diversifikuje odnose i dobavljače.

Na pitanje da li ozbiljno shvata Trampove prijetnje da bi Kanada mogla da postane 51. savezna država SAD, Mark Karni je rekao da je odgovornost državnika da razmatra “ekstremne rizike”.

"To je jednostavno upravljanje rizikom. To nije osnovni scenario, ali bilo bi neodgovorno ne pripremiti se", rekao je kanadski premijer.

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Mark Karni je naveo da će Kanada smanjiti oslanjanje na Starlink, satelitski komunikacioni sistem kompanije SpejsEks američkog milijardera Ilona Maska, i da razmatra alternative planiranoj nabavci 88 američkih borbenih aviona F-35 kompanije Lokid Martin, uključujući švedske lovce gripen.

"Od Starlinka ćemo se diversifikovati, bez ikakvog pitanja", rekao je on, podsjećajući na ranije slučajeve prekida usluga i na nevoljnost Ilona Maska da Ukrajini omogući podatke koji bi joj pomogli da gađa dijelove Krima i Rusije.

Mark Karni je priznao da su druge satelitske mreže trenutno manje sposobne i otporne, ali je rekao da bi Kanada, u saradnji s drugim partnerima, uključujući evropske zemlje i potencijalno Južnu Koreju, mogla da smanji zavisnost od jednog sistema.

On je rekao da Kanada i SAD i dalje mogu da postignu obostrano koristan trgovinski sporazum, uprkos tome što su dvije zemlje od kraja avgusta uvele nove carine jedna drugoj.

Kao moguću oblast saradnje naveo je kalijum, ključni sastojak đubriva, istakavši da Kanada obezbjeđuje gotovo 90 odsto kalijuma koji se uvozi u SAD.

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Mark Karni je ocijenio da Kanada ne bi trebalo da koristi izvoz energije kao sredstvo pritiska na SAD, iako oko 60 odsto američkog uvoza nafte dolazi iz Kanade.

Kanadski premijer ponovio je i stav da globalni finansijski sistem koji zavisi od američkog dolara nije održiv i ocijenio da bi multipolarni sistem sa više rezervnih valuta donio veću fleksibilnost.

On je rekao da je u toku “promjena pravca” u kojoj države preispituju svoju izloženost američkom dolaru, ali je ocijenio da će svaki takav zaokret biti ograničen sve dok Kina ne sprovede “odgovarajuću liberalizaciju” svoje valute i finansijskog sistema.

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Karni je ipak rekao da očekuje rast potražnje za alternativama američkom dolaru, dijelom zbog odluke Trampove administracije da preoblikuje trgovinske odnose i koristi ekonomsku integraciju kao “polugu”.

"To je ono: 'prevariš me jednom, prevariš me dvaput'. Kada to vidite, počnete da razmišljate: kako da se diversifikujem i udaljim od toga", rekao je Karni.

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Tagovi :

Mark Karni

Kanada

Donald Tramp

Amerika

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