Preokret vremena, evo kakve nas temperature čekaju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, dok će na jugu i istoku biti prolazne umjerene oblačnosti.

Jutro će biti vedro i svježe, na istoku oblačno uz vrlo slabu kišu ponegdje, a uz rijeke i po kotlinama prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni do sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od pet na jugozapadu do 10 u Semberiji, na jugu do 13, u višim predjelima od tri, a dnevna od 17 do 24, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je oblačno sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica nula, Čemerno šest, Kalinovik i Han Pijesak sedam, Sokolac osam, Gacko devet, Kneževo 10, Srebrenica i Sarajevo 11, Drinić 12, Višegrad i Mrkonjić Grad 13, Zvornik, Bileća, i Ribnik 14, Bijeljina, Doboj i Trebinje 16, Novi Grad 17, Prijedor i Mostar 18, te Banjaluka 19 stepeni Celzijusovih.