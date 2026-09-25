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Promjene u plaćanju karticama u BiH

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25.09.2026 15:31

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Банковна картица, Мастеркард
Foto: Pexels/ Photo by Pixabay

Banke na području Bosne i Hercegovine povećale su limite koji se odnose na beskontaktna plaćanja bez unošenja PIN-a.

Kako je za "Kliks" potvrdio direktor Udruženja banaka u BiH Edis Ražanica, novi limit za beskontaktno plaćanje bez unosa PIN-a iznosi 90 KM za Viza kartice, dok je limit za MasterKard povećan na 100 KM.

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Udruženje banaka se dodatno obratilo MasterKardu i Vizi da se ovi limiti izjednače, odnosno da ne bude razlika između dvije kartične šeme.

Ova inicijativa takođe bi uskoro mogla biti realizovana.

Promjena će korisnicima omogućiti jednostavnije i brže plaćanje manjih svakodnevnih kupovina, uz zadržavanje bezbjednosnih standarda koji se primjenjuju pri kartičnim transakcijama.

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Prilikom korištenja kartica izvan BiH, limiti za beskontaktno plaćanje mogu se razlikovati od zemlje do zemlje, u zavisnosti od pravila i uslova koji važe na pojedinom tržištu, ali je u većini zemalja Evropske unije limit postavljen na 50 evra.

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Tagovi :

Visa kartice

Kartično plaćanje

Masterkard

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