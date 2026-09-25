Promjene u plaćanju karticama u BiH

Banke na području Bosne i Hercegovine povećale su limite koji se odnose na beskontaktna plaćanja bez unošenja PIN-a.

Kako je za "Kliks" potvrdio direktor Udruženja banaka u BiH Edis Ražanica, novi limit za beskontaktno plaćanje bez unosa PIN-a iznosi 90 KM za Viza kartice, dok je limit za MasterKard povećan na 100 KM.

Zanimljivosti Neočekivani blagoslov stiže za 2 znaka: Otvara im se nepresušni izvor novca

Udruženje banaka se dodatno obratilo MasterKardu i Vizi da se ovi limiti izjednače, odnosno da ne bude razlika između dvije kartične šeme.

Ova inicijativa takođe bi uskoro mogla biti realizovana.

Promjena će korisnicima omogućiti jednostavnije i brže plaćanje manjih svakodnevnih kupovina, uz zadržavanje bezbjednosnih standarda koji se primjenjuju pri kartičnim transakcijama.

Društvo Dva zemljotresa u Srpskoj, jedan kod Banjaluke

Prilikom korištenja kartica izvan BiH, limiti za beskontaktno plaćanje mogu se razlikovati od zemlje do zemlje, u zavisnosti od pravila i uslova koji važe na pojedinom tržištu, ali je u većini zemalja Evropske unije limit postavljen na 50 evra.