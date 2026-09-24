Gorivo skuplje za marku u kratkom roku

Autor:ATV redakcija
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Cijene goriva na pojedinim pumpama u Bosni i Hercegovini dostigle su rekordnih 3,99 maraka po litri, a u Kneževu je čak zabilježena cijena od 4,01 KM.
Još šokantniji podatak je to da je cijena porasla za jednu marku u veoma kratkom roku - od jula.
Za rezervoar goriva vozači moraju da izdvoje i više od 200 maraka, što je pogubno za ionako osiromašene kućne budžete brojnih građana u našoj zemlji.
Vlasti u Bosni i Hercegovini su malo šta uradile da pomognu građanima. Na snazi je jedino mjera Vlade Republike Srpske da se građanima vrati 10 feninga akcize po litri goriva i to se ne primjenjuje na svim pumpama, prenosi BHRT.
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