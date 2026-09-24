Ako ste ovo kupili u Pepku, odmah vratite: Predstavlja opasnost od gušenja

S tržišta Bosne i Hercegovine povučena je igračka "Kavez za ptice", porijeklom iz Kine, zbog opasnosti od gušenja, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Kod pojedinih primjeraka poklopac otvora na dnu igračke nije pravilno postavljen te se pri padu može odvojiti, što predstavlja opasnost od gušenja.

Riječ je o proizvodu modela PLU 631925 koji se prodavao u trgovinama lanca Pepko.

Potrošačima koji su kupili igračku preporučuje se da je odmah prestanu upotrebljavati i vrate u bilo koju trgovinu Pepko radi povrata punog iznosa novca, prenosi Srna.

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Iz Pepka pozivaju kupce da obavijest podijele s drugima, osobito ako su igračku nekome poklonili.

Za povrat novca nije potreban račun.