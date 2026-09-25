Bil Gejts: Jedna od omiljenih stvari može dovesti do smrti milijardu ljudi

Američki milijarder i osnivač "Majkrosofta" uputio je dramatično upozorenje da bi jedna od omiljenih stvari današnjice mogla dovesti do smrti milijardu ljudi.

Gejts je rekao da vjeruje da bi vještačka inteligencija mogla dovesti do događaja koji bi za posljedicu imali smrt milijardu ljudi.

"Vještačka inteligencija je svakako dovoljno moćna da izazove događaje koji bi doveli do smrti milijardu ljudi.

Čovječanstvo nikada nije posjedovalo oružje moćno poput kombinacije ljudi sa lošim namjerama koji koriste najnovije alate vještačke inteligencije", rekao je Gejts u intervjuu.

On je pozvao na zakonska ograničenja upotrebe pomenute tehnologije.