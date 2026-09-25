Premijera filma "Djeca kozare" 3. oktobra u Banjaluci

Premijera filma Lordana Zafranovića "Djeca Kozare" o stradanju srpske djece i naroda sa Kozare u paklu Jasenovca i zločinačke NDH, biće održana 3. oktobra u Banjaluci.

Premijera je zakazana za 17.00 časova u Sportskoj dvorani "Borik", najavljeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Film govori o stradanju srpskog stanovništva sa Kozare u Drugom svjetskom ratu, sa posebnom fokusom na sudbinu djece koja su tokom ofanzive na Kozaru 1942. godine odvojena od roditelja i deportovana u logore i druga mjesta širom tadašnje NDH.

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Nakon beogradske premijere, koja je zakazana za 2. oktobar, film će narednog dana biti prikazan i u Banjaluci.

Tu informaciju prvo je podijelio predsjednik Milorad Dodik nakon razgovora sa rediteljom Zafranovićem u Trebinju.

Dodik je tada rekao i da film "Djeca Kozare" nosi tešku, svetu i bolnu temu stradanja srpske djece i naroda sa Kozare, navodeći da to nije samo film već prema precima, nevino postradaloj djeci i prema istini koja nikada ne smije biti prepuštena zaboravu.