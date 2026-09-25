Sin ambasadora Izraela se bori za život: Objavljen stravičan snimak napada

Autor:ATV redakcija
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Sin izraelskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama teško je povrijeđen u napadu automobilom na Zapadnoj obali, saopšteno je nakon incidenta u srijedu, a prenosi "AP".
"Nerija Lajter, rezervista izraelske vojske, potrebno mu je čudo", napisao je ambasador Jehijel Lajter na društvenim mrežama.
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Njegov stariji sin Moše Jedidja Lajter, koji je takođe služio u izraelskoj vojsci, poginuo je u Gazi oko mjesec dana nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo rat u Gazi.
Prema navodima izraelske vojske i policije, jedan Palestinac je u srijedu popodne automobilom udario u bezbjednosni punkt u blizini izraelskog naselja Bejt Horon. Tom prilikom teško je povrijeđen vojnik.
Izraelske snage na mjestu događaja otvorile su vatru na vozača dok je pokušavao da pobjegne i ubile ga. Nakon napada dodatne vojne snage raspoređene su u tom području, kroz koje prolazi važan auto-put koji povezuje Jerusalim i Tel Aviv.
Osumnjičeni je identifikovan kao Mahmud Sulejman, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i predsjednik Isak Hercog uputili su želje za Lajterov oporavak. Hercog je u objavi na društvenim mrežama naveo da se Lajter "bori za život".
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Netanjahu je u srijedu uveče posjetio Lajterovu porodicu u bolnici, prije nego što je otputovao u Njujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.
Krajem juna Lajter, ambasador Libana u SAD i američki državni sekretar Marko Rubio predstavili su okvirni sporazum između Izraela i Libana, koji je opisan kao prvi korak ka miru nakon višemjesečnog obnovljenog sukoba Izraela i Hezbolaha, militantne grupe sa sjedištem u Libanu koju podržava Iran.
Snimak je izuzetno UZNEMIRUJUĆI.
🇵🇸 Israeli forces shot dead a 29-year-old Palestinian, Mahmoud Mohammad Mahmoud Suleiman, at a checkpoint near the illegal settlement of Beit Horon west of Ramallah, West Bank, on Wednesday, after what Israeli police described as a car-ramming that critically wounded a reservist.… pic.twitter.com/8wY0XYtmED— Drop Site (@DropSiteNews) September 23, 2026
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