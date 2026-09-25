Logo

Sin ambasadora Izraela se bori za život: Objavljen stravičan snimak napada

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 17:36

Komentari:

0
Син амбасадора Израела се бори за живот
Foto: Screenshot / X

Sin izraelskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama teško je povrijeđen u napadu automobilom na Zapadnoj obali, saopšteno je nakon incidenta u srijedu, a prenosi "AP".

"Nerija Lajter, rezervista izraelske vojske, potrebno mu je čudo", napisao je ambasador Jehijel Lajter na društvenim mrežama.

policija rs

Hronika

Dvije žene povrijeđene u slijetanju golfa

Njegov stariji sin Moše Jedidja Lajter, koji je takođe služio u izraelskoj vojsci, poginuo je u Gazi oko mjesec dana nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo rat u Gazi.

Prema navodima izraelske vojske i policije, jedan Palestinac je u srijedu popodne automobilom udario u bezbjednosni punkt u blizini izraelskog naselja Bejt Horon. Tom prilikom teško je povrijeđen vojnik.

Izraelske snage na mjestu događaja otvorile su vatru na vozača dok je pokušavao da pobjegne i ubile ga. Nakon napada dodatne vojne snage raspoređene su u tom području, kroz koje prolazi važan auto-put koji povezuje Jerusalim i Tel Aviv.

Osumnjičeni je identifikovan kao Mahmud Sulejman, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i predsjednik Isak Hercog uputili su želje za Lajterov oporavak. Hercog je u objavi na društvenim mrežama naveo da se Lajter "bori za život".

Фефероне

Savjeti

Bakin tajni recept za zimnicu: Ove kisele feferone ostaju hrskave

Netanjahu je u srijedu uveče posjetio Lajterovu porodicu u bolnici, prije nego što je otputovao u Njujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.

Krajem juna Lajter, ambasador Libana u SAD i američki državni sekretar Marko Rubio predstavili su okvirni sporazum između Izraela i Libana, koji je opisan kao prvi korak ka miru nakon višemjesečnog obnovljenog sukoba Izraela i Hezbolaha, militantne grupe sa sjedištem u Libanu koju podržava Iran.

Snimak je izuzetno UZNEMIRUJUĆI.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael

Napad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кобних осам секунди: Дјечак (11) подлетио под воз, познат разлог

Svijet

Kobnih osam sekundi: Dječak (11) podletio pod voz, poznat razlog

1 h

0
Марк Карни

Svijet

Premijer Kanade priznao: Spremali smo se za moguće naređenje Trampa za napad na nas

2 h

0
"Украјинци намјерно гађали просторије изборних комисија"

Svijet

"Ukrajinci namjerno gađali prostorije izbornih komisija"

6 h

0
Ватрогасци интервенишу на мјесту догађаја након снажне експлозије која је изазвала урушавање зграде и повриједила најмање двије особе у атинском кварту Плака, у петак, 25. септембра 2026. године.

Svijet

Eksplozija u centru Atine: Oštećena zgrada, automobili i prodavnice

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

50

Patrijarh Porfirije svečano dočekan na Palama

17

36

Sin ambasadora Izraela se bori za život: Objavljen stravičan snimak napada

17

32

Sara Ćirković pokorila Evropu, oglasio se Dodik: Bravo, šampionko!

17

30

Dvije žene povrijeđene u slijetanju golfa

17

26

Bakin tajni recept za zimnicu: Ove kisele feferone ostaju hrskave

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima