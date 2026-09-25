Dodik: Zel je u pravu, nazvao je stvari pravim imenom

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da su Bošnjaci zloupotrebljavali svaku vrstu institucionalnog kapaciteta BiH i da je i pravu predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel, koji je rekao da je došlo vrijeme da se hrišćani u BiH zaštite od bošnjačkog ugnjetavanja i prekoračenja.

Predsjednik republikanske partije u Izraelu, Mark Zel, naveo je da Bošnjaci u BiH djeluju kao posrednici Irana i da je došlo vrijeme da se hrišćani u BiH zaštite od bošnjačkog ugnjetavanja i prekoračavanja ovlaštenja.

"Zel je čovjek koji razumije situaciju u BiH malo više nego neki drugi. On je čovjek koji je bez oklijevanja nazivao stvari pravim imenom, tako i ovaj put", rekao je Dodik, prenosi "Srna".

Ukazao je da je najsvježiji primjer tome je Denis Bećirović otišao u UN i lagao na Srbe, na Republiku Srpsku, na Srbiju, a na to nije imao pravo po Ustavu, jer se u ime BiH javno mogu iznositi stavovi samo kada su usaglašeni.

"Zato je Zel u pravu kad govori o tim uzurpacijama", rekao je Dodik i dodao da to radi i Elmedin Konaković.