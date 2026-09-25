Jasna poruka Dodika krnjem Ustavnom sudu: Sarajevska ujdurma

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je nova zabrana krnjeg Ustavnog suda BiH i sarajevska ujdurma pokazala da je mrak u BiH.

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Krnji Ustavni sud je, kako navodi u saopštenju, "zabranio isplate iz budžeta Republike Srpske", po osnovu ovog ugovora zaključenog 6. septembra 2025. godine, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti Srpske.

"Čuj, oni će još određivati za šta ćemo mi trošiti novac, je li tako? To im je intencija. Ako je tako, to je čista sarajevska ujdrma", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Napomenuo je kako u Sarajevu prave harangu mjesecima kako Srpska radi ovo ili ono, i pošto je promijenjena pozicioniranost same Republike, pokušavaju da izmisle priču da je to uvijek nešto loše, kriminalno.

"Ali to sve dovodi do toga da je ovo besmisleno sve", rekao je Dodik, prenosi "Srna".

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Krnji Ustavni sud BiH ocijenio je da "nisu u skladu sa Ustavom BiH" ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom "Dikens end Medison Kanada", kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime i za račun Republike Srpske putem lobističkih agencija.