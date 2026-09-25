Logo

Jasna poruka Dodika krnjem Ustavnom sudu: Sarajevska ujdurma

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 18:43

Komentari:

8
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je nova zabrana krnjeg Ustavnog suda BiH i sarajevska ujdurma pokazala da je mrak u BiH.

Милорад Додик Вишеград

BiH

Dodik: Zel je u pravu, nazvao je stvari pravim imenom

Krnji Ustavni sud je, kako navodi u saopštenju, "zabranio isplate iz budžeta Republike Srpske", po osnovu ovog ugovora zaključenog 6. septembra 2025. godine, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti Srpske.

"Čuj, oni će još određivati za šta ćemo mi trošiti novac, je li tako? To im je intencija. Ako je tako, to je čista sarajevska ujdrma", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Napomenuo je kako u Sarajevu prave harangu mjesecima kako Srpska radi ovo ili ono, i pošto je promijenjena pozicioniranost same Republike, pokušavaju da izmisle priču da je to uvijek nešto loše, kriminalno.

"Ali to sve dovodi do toga da je ovo besmisleno sve", rekao je Dodik, prenosi "Srna".

дјечак-021025

Svijet

Tragičan kraj potrage: Ronioci izvukli tijelo dječaka (4) iz rijeke

Krnji Ustavni sud BiH ocijenio je da "nisu u skladu sa Ustavom BiH" ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom "Dikens end Medison Kanada", kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime i za račun Republike Srpske putem lobističkih agencija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Ustavni sud BiH

Lobiranje

Komentari (8)

Više iz rubrike

Милорад Додик Вишеград

BiH

Dodik: Zel je u pravu, nazvao je stvari pravim imenom

1 h

1
Уставни суд БиХ, пленарна сједница

BiH

Krnji Ustavni sud BiH opet protiv Republike Srpske

3 h

13
Поднесена кривична пријава против Зукана Хелеза

BiH

Podnesena krivična prijava protiv Zukana Heleza

4 h

2
На фотографији се види саобраћајна гужва, колона аутомобила који стоје испред семафора.

BiH

Promjene za vozače u BiH: Biće dozvoljen uvoz samo "Euro 6" vozila, stižu nove naljepnice i pravila

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Smeće i dalje guši Banjaluku, Grad ignoriše problem otpada

19

53

Muž poznate Srpkinje uhapšen u kući strave

19

50

Potpuno rekonstruisana Osnovna škola "Nikola Tesla" u Dervneti

19

47

Velika tragedija, četvorogodišnji dječak pronađen mrtav

19

38

Pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima