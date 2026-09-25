Zvanično pušten u saobraćaj Stari prijedorski put: Riješen veliki problem

Rekonstruisani stari prijedorski put danas je zvanično pušten u saobraćaj, a događaju su prisustvovali brojni zvaničnici Republike Srpske.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je nakon obilaska rekonstruisanog Starog prijedorskog puta u banjalučkom naselju Dragočaj da se realizacijom infrastrukturnih radova nastoje riješiti mnogi problemi građana.

Minić je naveo da je rekonstrukcija ovog puta sastavni dio svih infrastrukturnih radova koji se realizuju u Srpskoj.

"Nastojimo realizacijom infrastrukturnih radova da riješimo mnoge probleme naših građana i da Republiku Srpsku učinimo ljepšim mjestom za život svih građana", rekao je Minić novinarima.

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On je dodao da novootvorena saobraćajnica ima veliki značaj za bezbjednost građana ovog naselja, posebno djece.

Minić je podsjetio da je ova saobraćajnica bila neuslovna za saobraćaj, ali da je je izvršena njena rekonstrukcija prije roka, za koju je Gradska uprava Banjaluka jedino dala saglasnost.

Dodik: Republička vlast prepoznala opravdane zahtjeve mještana

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u banjalučkom naselju Dragočaj, gdje je zvanično pušten u saobraćaj rekonstruisani Stari prijedorski put, da je republička vlast prepoznala opravdane zahtjeve mještana i prije roka završila radove.

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"Nastavićemo sa realizacijom i drugih projekata širom Republike Srpske kako bi obezbijedili što bolji život građana Srpske", izjavio je novinarima Dodik novinarima nakon puštanja u radu ove saobraćajnice.

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković rekao je da je otvorena moderna saobraćajnica širine oko 520 centimetara sa dvije saobraćajne trake, pješačkom stazom.

"Ovaj put je važan jer služi kao obilaznica i uključuje se na obližni magistralni put", naveo je Janković, te dodao da je radove izvela firma "Kozara putevi".

Riječ je o 1.700 metara puta koji služi kao obilaznica i uključuje se na obližnji magistralni put. Vrijednost radova je oko 1,5 miliona KM.

Stari prijedorski put uključuje se na magistralni put Ivanjska–Šargovac.

Događaju su prisustvovali premijer Savo Minić, potpredsjednik Vlade Alen Šeranić, Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica, te brojni građani.