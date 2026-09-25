Patrijarh Porfirije svečano dočekan na Palama

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije stigao je na Pale gdje je svečano dočekan ispred Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila, koji će sutra osveštati.

Srpskog patrijarha je dočekao Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom u prisustvu velikog broja vjernika.

Povodom dolaska Njegove svetosti služi se doksologija, a prisutni su ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, narodni poslanici Aco Stanišić, Damjan Škipina, pripadnici Oružanih snaga, predstavnici javnog, kulturnom i političkog života grada Istočno Sarajevo i opštine Pale.

Hram će biti osveštan sutra u 9.00 časova, nakon čega će biti služena Sveta arhijerejska liturgija, objavljeno je na sajtu Mitropolije dabrobosanske.

Saborni hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Ekonomskog, Filozofskog, Pravnog i Fakulteta za fizičku kulturu.

Inicijator podizanja novog hrama u Palama još tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata bio je blaženopočivši mitropolit dabrobosanski Nikolaj koji je prepoznao razvojni potencijal Pala, očekujući njihov ubrzan turistički i demografski razvoj, ali i imajući posebno u vidu duhovne potrebe više hiljada studenata, saopšteno je ranije iz SPC.

Izgradnja hrama Sabora Svetoga arhangela Gavrila počela je 2008. godine, a iste godine je na praznik Svetih Joakima i Ane, 22. septembra, blaženopočivši mitropolit Nikolaj osveštao temelje. Bogosluženja se u hramu vrše od 2015. godine, prenosi Srna.