Srpska dobija novo naselje od čak 25.000 stanovnika

Autor:ATV redakcija
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U naselju Volujac zvanično su počeli prvi radovi na pristupnoj infrastrukturi za "Novo Trebinje", jedan od najvećih urbanističkih projekata u Republici Srpskoj.
Plan je da se na 380 hektara u narednih 25 godina izgradi potpuno nova gradska cjelina za oko 25.000 stanovnika.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić izjavio je da se samo na osmini planirane površine predviđa izgradnja oko 2.700 stambenih jedinica.
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Kompletan projekat obuhvata stanove, poslovne prostore, školu, vrtić, sportske objekte, dom zdravlja i Kongresni centar, čiji se poziv za projektovanje i izgradnju očekuje uskoro.
Kao ključni model razvoja navodi se javno-privatno partnerstvo.
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Grad investitorima obezbjeđuje besplatno zemljište i oslobađanje od dijela naknada, dok zauzvrat traži da se dio stanova ponudi građanima po povlaštenim cijenama — procjenjuje se i do 50 odsto nižim od komercijalnih (ranije najavljivano oko 1.100 evra po kvadratu).
U planu je i izgradnja novog mosta preko Trebišnjice, čiji će nosilac biti Hidroelektrane na Trebišnjici (HET), čime se stvaraju ključni infrastrukturni uslovi za dugoročni cilj — širenje Trebinja na 50.000 stanovnika.
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