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Počela izgradnja kružne raskrsnice kod auto-puta u Prnjavoru

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25.09.2026 09:51

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У Прњавору је данас почела изградња кружне раскрснице на укрштању саобраћајнице за ауто-пут, регионалног и магистралног пута, чија је вриједност 3,2 милиона КМ, а рок за завршетак радова је 270 дана.
Foto: RTRS

U Prnjavoru je danas počela izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju saobraćajnice za auto-put, regionalnog i magistralnog puta, čija je vrijednost 3,2 miliona KM, a rok za završetak radova je 270 dana.

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković istakao je da je riječ o specifičnoj kružnoj raskrsnici zbog njene veličine i obima radova.

"Spoljni prečnik raskrsnice je 94 metra, što je objekat veličine fudbalskog igrališta, sa šest krakova, odnosno šest ulaznih i izlaznih traka", rekao je Janković.

On je naveo da su "Putevi Republike Srpske" i grad Prnjavor prije godinu dana potpisali sporazum kojim su definisane obaveze, te da je grad u kratkom roku riješio imovinsko-pravne odnose i izradio projektno-plansku dokumentaciju.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš rekao je da je početak izgradnje kružne raskrsnice jedan od značajnih infrastrukturnih projekata za grad.

"Ovaj projekat će našu poslovnu zonu `Vijaka` spojiti sa regionalnim i magistralnim putem i auto-putem, ali će biti i svojevrsna vrata ulaza u naš grad", istakao je Tomaš.

Mladen Galić, direktor preduzeća "MG Mind", koje je izvođač radova, rekao je da im je čast što im je ukazano povjerenje za realizaciju ovako velikog projekta.

"Potrudićemo se da ovo uradimo kvalitetno i u predviđenom roku, a možda i kraće, u zavisnosti od uslova. Najduže će trajati zemljani, odnosno pripremni radovi, iskopi i priprema prije asfaltiranja", rekao je Galić.

Izvođač radova je "Mrkonjić putevi", a radovi se finansiraju sredstvima "Puteva Republike Srpske", uz sufinansiranje iz sredstava "Autoputeva Republike Srpske" i podršku Vlade Republike Srpske, prenosi Srna.

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Tagovi :

auto-putevi

Putevi Republike Srpske

Prnjavor

Infrastruktura

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