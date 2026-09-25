Stravična tragedija: Maloljetnik udario vršnjaka, on pao i preminuo na licu mjesta

Stravična tragedija dogodila se juče u Knjaževacu, kada je petnaestogodišnji L. C. izgubio život nakon fizičkog sukoba sa vršnjakom Lj. P., potvrđeno je za portal „Telegraf.rs“.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 18 časova. Između dvojice dječaka najprije je izbila verbalna svađa, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.

Nezvanično, Lj. P. je tokom sukoba udario L. C. nogom u leđa. Usljed jakog udarca, petnaestogodišnjak je izgubio ravnotežu, pao i zadobio tešku otvorenu ranu u predjelu sljepoočnice.

Od posljedica ove teške povrede dječak je preminuo na licu mjesta, pa su ljekarske ekipe po dolasku mogle samo da konstatuju smrt.

Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na mjestu tragedije. Prema nezvaničnim saznanjima, protiv maloljetnog Lj. P. biće pokrenut postupak zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nehatno lišenje života. Dalja istraga utvrdiće sve tačne okolnosti i motive pod kojima se odigrao ovaj tragični događaj.

(Telegraf)