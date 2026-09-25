Logo

Stravična tragedija: Maloljetnik udario vršnjaka, on pao i preminuo na licu mjesta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 10:08

Komentari:

0
ротација ротације трептачи полиција возило
Foto: ATV

Stravična tragedija dogodila se juče u Knjaževacu, kada je petnaestogodišnji L. C. izgubio život nakon fizičkog sukoba sa vršnjakom Lj. P., potvrđeno je za portal „Telegraf.rs“.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 18 časova. Između dvojice dječaka najprije je izbila verbalna svađa, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.

Nezvanično, Lj. P. je tokom sukoba udario L. C. nogom u leđa. Usljed jakog udarca, petnaestogodišnjak je izgubio ravnotežu, pao i zadobio tešku otvorenu ranu u predjelu sljepoočnice.

Od posljedica ove teške povrede dječak je preminuo na licu mjesta, pa su ljekarske ekipe po dolasku mogle samo da konstatuju smrt.

Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na mjestu tragedije. Prema nezvaničnim saznanjima, protiv maloljetnog Lj. P. biće pokrenut postupak zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nehatno lišenje života. Dalja istraga utvrdiće sve tačne okolnosti i motive pod kojima se odigrao ovaj tragični događaj.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tragedija

Srbija

Tuča

maloljetnik

Policija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Катанац врата капија

Srbija

Poznata domaća fabrika obuće pred gašenjem: Nekad su radili i za "Pradu"

17 h

0
аутобус сједишта вожња путници

Srbija

Nesreća u Mladenovcu: Autobus se zakucao u Golf, među povrijeđenima i djeca

19 h

0
Лажни љекари звали људе, па им покупили велике паре и злато

Srbija

Lažni ljekari zvali ljude, pa im pokupili velike pare i zlato

20 h

0
Медвјед

Srbija

Drama na Tari: Medvjed pojurio prema šestoro ljudi

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Koja je najveća brzina koju je zabilježio radar ove godine u Srpskoj?

12

37

Energo klub: Glavni izazovi i problemi energetskog sektora

12

32

Šobot: UKC od proširenja usluga mjesečno uvećao prihod za dva miliona KM

12

24

"Za rekonstrukciju 1.700 kilometara mreže 30 miliona evra"

12

19

MO BiH: Formiran tim koji provodi provjere u vezi sa nestankom goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima