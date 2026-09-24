Minić: Mladi ljudi koji se bore zaslužuju i imaju oslonac u Srpskoj

Mladi ljudi koji se bore i podižu porodicu zaslužuju i imaju oslonac u svojoj Republici Srpskoj. Posebnu pažnju dugujemo porodicama sa četvoro i više djece, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Naša je obaveza da konkretnim mjerama im olakšamo život. Moramo zadržati mlade roditelje, cilj nam je da djeca ovdje rastu", poručio je Minić.

Mladi ljudi koji se bore i podižu porodicu zaslužuju i imaju oslonac u svojoj Republici Srpskoj. Posebnu pažnju dugujemo porodicama sa četvoro i više djece.

Naša je obaveza da konkretnim mjerama im olakšamo život.

Moramo zadržati mlade roditelje, cilj nam je da djeca ovdje rastu. pic.twitter.com/nCgjehRyZK — Savo Minić (@minic_savo) September 24, 2026

Podsjećamo, Minić je danas posjetio šestočlanu porodicu Tripković u Osmacima i obećao isplatu dijela rata za njihovu porodičnu kuću koja košta 68 hiljada maraka. Porodica prima porodičnu naknadu i dječiji dodatak, od kojih otplaćuju kuću koju su nedavno kupili.

Dejan i Danijela Tripković donedavno su sa četvoro djece živjeli u jednoj prostoriji. Odlučili su da za tri kćerke i sina kupe kuću. Nisu imali uslove za kreditno zaduženje, jer je Dejan tek prije tri mjeseca dobio posao.

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Porodica Tripković ima jednog školarca, osmogodišnjeg sina, koji ide u drugi razred. Naredne godine i mlađa kćerka sjeda u školske klupe. Pomoć stiže od Vlade i opštine Osmaci. Dio rata uskoro će biti uplaćen.

U narednom periodu Vlada Srpske planira osnovati Fond za gradnju stanova za mlade bračne parove, samohrane roditelje, ali i za one koji nemaju uslove za kreditno zaduženje, kao porodica Tripković iz Osmaka.



