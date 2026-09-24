Obuka za 40 vatrogasaca-spasilaca o intervencijama u saobraćaju

U Derventi se danas održava specijalizovana obuka za 40 vatrogasaca-spasilaca sa područja regije Doboj, usmjerena na unapređenje znanja i vještina za intervencije prilikom saobraćajnih nezgoda.

Predstavnik Područnog odjeljenja Doboj Republičke uprave civilne zaštite Radoslav Ristić rekao je da ovakve obuke doprinose usavršavanju vatrogasaca-spasilaca koji su među prvima na mjestu saobraćajnih nezgoda i drugih vanrednih situacija.

"Sigurno je da će im ovakav vid obuke i vježbi doprinijeti usavršavanju kako bi bili što spretniji u vanrednim intervencijama i saobraćajnim nezgodama", rekao je Ristić novinarima.

On je naveo da Republička uprava civilne zaštite često organizuje slične obuke, podsjetivši da je jedna takva pokazna vježba održana i u Doboju u martu.

Ristić je istakao značaj saradnje Republičke uprave civilne zaštite sa lokalnim zajednicama i vatrogasno-spasilačkim jedinicama.

Starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa Slaven Pijetlović rekao je da je današnja obuka posvećena tehničkom pristupu uz upotrebu razvalnog alata, koji se koristi prilikom saobraćajnih nezgoda.

"Imamo instruktore iz Slovenije koji će pokušati da nam prenesu svoja znanja kako bismo usavršili tehnike i vještine i što bolje i efikasnije reagovali u slučajevima tehničkih intervencija u saobraćaju", naveo je Pijetlović.

On je istakao da Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Derventa raspolaže opremom "holmatro", koja predstavlja posljednju generaciju opreme za tehničke intervencije, a koju je u potpunosti nabavila Gradska uprava.

Prema njegovim riječima, ovakve obuke su posebno značajne zbog novih standarda i konstrukcije savremenih vozila, što zahtijeva od vatrogasaca-spasilaca i odgovarajuću opremu i dodatna znanja za pravovremenu reakciju na terenu.

Obuka se održava u organizaciji Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i preduzeća "Mipeks auto" iz Banjaluke, koje je specijalizovano za trgovinu specijalnim motornim vozilima, vatrogasnom, komunalnom i spasilačkom opremom, prenosi Srna.