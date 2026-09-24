Logo

Bijeljina obilježava Dan grada: Položeni vijenci na spomenik poginulim borcima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 12:10

Komentari:

0
Бијељина данас обиљежава Дан града. На споменик погинулим борцима, на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића положени су вијенци.
Foto: RTRS

Bijeljina danas obilježava Dan grada. Na spomenik poginulim borcima, na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića položeni su vijenci.

Zakazana je i svečana sjednica gradske Skupštine, na kojoj će pojedincima i ustanovama koji su se istakli u doprinosu razvoju Semberije, biti uručena priznanja, prenosi RTRS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Dan grada

Bijeljina

polaganje vijenaca

Komentari (0)

Više iz rubrike

Соколац

Gradovi i opštine

„Od livade do tezge“: Domaći proizvodi danas na Sokocu

4 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Gradovi i opštine

Mali čovjek, veliki heroj iz BiH: Dječak spasio život muškarcu

15 h

0
Рашковац

Gradovi i opštine

U Raškovcu se ne gleda ni vjera ni nacija: Komšija, pa sve ostalo

16 h

0
Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.

Gradovi i opštine

I dalje gori požar na Čvrsnici: Kanaderi gase vatru

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Udes u Banjaluci: Automobil se nakon sudara sa kamionom zakucao u stub

12

27

TO Sokolac: Predstavljanje domaćih proizvoda

12

26

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 4

12

20

UKC Srpske i Medicinska škola potpisali sporazum o prekvalifikaciji

12

16

Dodik: Govor Vučića pred GS UN – hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima