Bijeljina obilježava Dan grada: Položeni vijenci na spomenik poginulim borcima

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Bijeljina danas obilježava Dan grada. Na spomenik poginulim borcima, na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića položeni su vijenci.

Zakazana je i svečana sjednica gradske Skupštine, na kojoj će pojedincima i ustanovama koji su se istakli u doprinosu razvoju Semberije, biti uručena priznanja, prenosi RTRS

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