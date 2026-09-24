Bijeljina obilježava Dan grada: Položeni vijenci na spomenik poginulim borcima

Autor:ATV redakcija
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Bijeljina danas obilježava Dan grada. Na spomenik poginulim borcima, na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića položeni su vijenci.
Zakazana je i svečana sjednica gradske Skupštine, na kojoj će pojedincima i ustanovama koji su se istakli u doprinosu razvoju Semberije, biti uručena priznanja, prenosi RTRS
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