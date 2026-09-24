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Ogroman podvig ljekara u Doboju: Sa mozga uklonili tumor veličine pesnice

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24.09.2026 15:06

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Уклоњен огроман тумор у добојској болници
Foto: Bolnica Sveti Apostol Luka

Neurohirurški tim dobojske bolnice uspješno je izveo složenu operaciju tokom koje je pacijentkinji starije životne dobi uklonjen tumor na mozgu veličine pesnice, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Operativni zahvat trajao je pet sati, a tokom operacije korištena je savremena medicinska oprema, odnosno operacioni mikroskop.

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Kako navode iz Bolnice "Sveti apostol Luka" u Doboju, operaciju je vodio neurohirurg dr Perica Milaković, uz asistenciju dr Miše Miškića iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Kako su naveli iz dobojske bolnice, kod pacijentkinje je dijagnostikovan tumor veličine pesnice, praćen izraženim otokom.

"Postoperativni tok protekao je uredno, a pacijentkinja je bez novonastalog neurološkog deficita puštena na kućno liječenje, uz dalje preporuke za sprovođenje fizikalnog tretmana", naveli su iz bolnice.

Operativni tim činili su i anesteziolog dr Ljiljana Đokić, anestetičar Saša Cvijanović, te instrumentarke Sanja Đukić i Mihaela Brestovac.

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Iz ove zdravstvene ustanove ističu da nabavka savremene medicinske opreme omogućava izvođenje sve složenijih zahvata.

"Osim operacije tumora na mozgu, neurohirurški tim dobojske bolnice do sada je uz pomoć operacionog mikroskopa uspješno izveo i više operacija diskus hernije slabinskog dijela kičme", navode oni.

Kako navode, upotreba ove opreme omogućava manju operativnu traumu i brži postoperativni oporavak pacijenata, prenosi portal "Nezavisne".

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Tagovi :

Operacija

tumor

Doboj

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