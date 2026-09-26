Patrijarh Porfirije u Palama osveštava hram

Autor:ATV redakcija
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Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije osveštaće danas na Palama Hram Sabora Svetog arhangela Gavrila.
Hram će biti osveštan u 9.00 časova, nakon čega će biti služena Sveta arhijerejska liturgija.
Saborni hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu -Ekonomskog, Filozofskog, Pravnog i Fakulteta za fizičku kulturu.
Inicijator podizanja novog hrama u Palama još tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata bio je blaženopočivši mitropolit dabrobosanski Nikolaj koji je prepoznao razvojni potencijal Pala, očekujući njihov ubrzan turistički i demografski razvoj, ali i imajući posebno u vidu duhovne potrebe više hiljada studenata, saopšteno je ranije iz SPC.
Izgradnja hrama Sabora Svetoga arhangela Gavrila počela je 2008. godine, a iste godine na praznik Svetih Joakima i Ane, 22. septembra, blaženopočivši mitropolit Nikolaj osveštao je temelje hrama. Bogosluženja se vrše od 2015. godine, prenosi Srna.
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