Zbog pepela iz Etne otkazani letovi na italijanskom aerodromu

Letovi na italijanskom aerodromu u Kataniji obustavljeni su zbog vulkanskog pepela iz Etne i vremenskih uslova, saopštila je kompanija koja upravlja aerodromom na Siciliji.

Svi dolasci na aerodrom, peti najprometniji u Italiji po broju putnika, obustavljeni su u 12.00 časova.

Gradovi i opštine Ćosić: Današnje osveštanje Hrama - dokaz da su narod i crkva na ovim prostorima jedno

Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Evropi, često prekida letove u Kataniji. Emisije pepela bile su naročito intenzivne ovog ljeta, što je pogodilo hiljade putnika tokom vrhunca sezone odmora.

(Srna)