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Zbog pepela iz Etne otkazani letovi na italijanskom aerodromu

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26.09.2026 14:25

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Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Salvatore Allegra

Letovi na italijanskom aerodromu u Kataniji obustavljeni su zbog vulkanskog pepela iz Etne i vremenskih uslova, saopštila je kompanija koja upravlja aerodromom na Siciliji.

Svi dolasci na aerodrom, peti najprometniji u Italiji po broju putnika, obustavljeni su u 12.00 časova.

Љубиша Ћосић

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Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Evropi, često prekida letove u Kataniji. Emisije pepela bile su naročito intenzivne ovog ljeta, što je pogodilo hiljade putnika tokom vrhunca sezone odmora.

(Srna)

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etna

Aerodrom

Italija

Sicilija

otkazani letovi

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