Zbog pepela iz Etne otkazani letovi na italijanskom aerodromu

Autor:ATV redakcija
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Letovi na italijanskom aerodromu u Kataniji obustavljeni su zbog vulkanskog pepela iz Etne i vremenskih uslova, saopštila je kompanija koja upravlja aerodromom na Siciliji.
Svi dolasci na aerodrom, peti najprometniji u Italiji po broju putnika, obustavljeni su u 12.00 časova.
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Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Evropi, često prekida letove u Kataniji. Emisije pepela bile su naročito intenzivne ovog ljeta, što je pogodilo hiljade putnika tokom vrhunca sezone odmora.
(Srna)
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