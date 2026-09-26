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Detalji tragedije: U požaru u Trnopolju stradala dvogodišnja djevojčica

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26.09.2026 15:04

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Dvogodišnja djevojčica stradala je u požaru koji je jutros izbio u kući u Trnopolju kod Prijedora, saznaje ATV.

Požar je izbio oko 11 časova i nakon prijave na teren su upućeni pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor. Vatrogasci su vatru stavili pod kontrolu i lokalizovali požar.

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”Policiji je oko 11 časova prijavljeno da je došlo do požara u objektu kuće u Trnopolju. Tom prilikom smrtno je stradala maloljetna osoba. U toku je uviđaj koji vrše policijski službenici PU Prijedor, a kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru”, rekla je portparol PU Prijedor Zvezdana Alendarević.

Tačne okolnosti i uzrok požara se utvrđuju.

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Tagovi :

požar

tragedija

Prijedor

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