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Arakči: Otvaranje Ormuskog moreuza moguće u roku od sedam dana

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26.09.2026 09:52

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je njegova zemlja prenijela Americi plan prema kojem Ormuski moreuz može biti ponovo otvoren u roku od sedam dana ako se ispune neophodni uslovi.

"Iran je preko Katara prenio konkretan sedmodnevni plan Americi", rekao je Arakči novinarima u sjedištu UN u Njujorku, prenosi AP.

Šef iranske diplomatije je dodao da će sedmodnevni rok početi čim ga Vašington prihvati.

Kako je naveo, SAD bi prema planu, morale da preduzmu određene akcije za koje Iran smatra da bi mogle da traju četiri ili pet dana, a šestog dana moreuz bi bio otvoren.

"Sedmog dana će početi razgovori sa SAD o konačnom sporazumu o obostrano dogovorenim temama", izjavio je iranski ministar spoljnih poslova.

On je dodao da akcije koje SAD trebaju da preduzmu nisu nove, jer su već uključene u memorandum o razumijevanju, koji je potpisan u junu.

"Izbor je sada na SAD. Iran ne prihvata prisilu, prijetnje ili zastrašivanje i Iran neće odustati od svojih suverenih prava pod pritiskom", naglasio je Arakči.

SAD i Iran su 18. juna potpisali memorandum o razumijevanju o okončanju rata u regiji na svim frontovima, uključujući Liban. Prema memorandumu, trebali su da održe pregovore u roku od 60 dana, a rok je istekao 17. avgusta.

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