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U prvom planu: Siniša Karan

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Izvor:

ATV

26.09.2026 09:45
У првом плану: Синиша Каран

U novom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

O ulozi i ustavnim ovlaštenjima predsjednika Republike Srpske, njenoj snazi u okviru Dejtonoskog sporazuma, budućnosti Srpske i legitimitetu njenih institucija.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

Specijal 'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Siniša Karan

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