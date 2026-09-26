U prvom planu: Siniša Karan

Izvor:
ATV
U novom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.
O ulozi i ustavnim ovlaštenjima predsjednika Republike Srpske, njenoj snazi u okviru Dejtonoskog sporazuma, budućnosti Srpske i legitimitetu njenih institucija.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
Specijal 'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.
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