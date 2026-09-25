Narod priča: Zelengora

Biljana vas ove subote vodi na Zelengoru i donosi priču koja nije samo o prirodnim ljepotama jedne planine.

Zelengorini pašnjaci i šume pamte ljude koji su ovd‌je živjeli, radili i podizali svoje porodice. Tradicionalnog stočarskog života danas gotovo da i nema, tu je tek nekoliko katuna, ali se ovd‌je rađa jedna nova, turistička priča.

Kakav je nekada bio život na obroncima Zelengore, šta ova planinska ljepotica danas nudi turistima i može li upravo turizam biti nova, velika prilika za razvoj Kalinovika?

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

„Narod priča sa Biljanom Stokić” subotom u 18 časova.



