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Narod priča: Zelengora

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Izvor:

ATV

25.09.2026 15:00
нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas ove subote vodi na Zelengoru i donosi priču koja nije samo o prirodnim ljepotama jedne planine.

Zelengorini pašnjaci i šume pamte ljude koji su ovd‌je živjeli, radili i podizali svoje porodice. Tradicionalnog stočarskog života danas gotovo da i nema, tu je tek nekoliko katuna, ali se ovd‌je rađa jedna nova, turistička priča.

Kakav je nekada bio život na obroncima Zelengore, šta ova planinska ljepotica danas nudi turistima i može li upravo turizam biti nova, velika prilika za razvoj Kalinovika?

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

„Narod priča sa Biljanom Stokić” subotom u 18 časova.


Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Biljana Stokić

Narod priča

Zelengora

Kalinovik

Turizam

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