Banjalučanin prevario firmu za 5.000 KM, pa ih ”oprao”

Banjalučka policija uhapsila je S.S. iz toga grada zbog sumnje da je prevario jednu firmu za 5.000 KM.

U PU Banjaluka navode da je S.S. uhapšen u saradnji sa Odjeljenjem za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara i pranje novca.

”Navedeni se sumnjiči da je u junu 2026. godine, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveo u zabludu pravno lice iz Banjaluke te ga lažnim prikazivanjem činjenica naveo da putem aplikacije mobilnog bankarstva izvrši uplatu od 5.000 KM na njegov račun, a potom je navedeni novac zadržao i sa istim raspolagalo u platnom prometu”, saopštila je PU Banjaluka.

Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršeni su pretresi kuće, pomoćnih objekata i drugih pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

”Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta S. S. biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka”, navode u policiji.