Banjalučanin prevario firmu za 5.000 KM, pa ih ”oprao”

Autor:ATV redakcija
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Banjalučka policija uhapsila je S.S. iz toga grada zbog sumnje da je prevario jednu firmu za 5.000 KM.
U PU Banjaluka navode da je S.S. uhapšen u saradnji sa Odjeljenjem za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara i pranje novca.
”Navedeni se sumnjiči da je u junu 2026. godine, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveo u zabludu pravno lice iz Banjaluke te ga lažnim prikazivanjem činjenica naveo da putem aplikacije mobilnog bankarstva izvrši uplatu od 5.000 KM na njegov račun, a potom je navedeni novac zadržao i sa istim raspolagalo u platnom prometu”, saopštila je PU Banjaluka.
Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršeni su pretresi kuće, pomoćnih objekata i drugih pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.
”Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta S. S. biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka”, navode u policiji.
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