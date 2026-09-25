Logo

Banjalučanin prevario firmu za 5.000 KM, pa ih ”oprao”

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 15:06

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je S.S. iz toga grada zbog sumnje da je prevario jednu firmu za 5.000 KM.

U PU Banjaluka navode da je S.S. uhapšen u saradnji sa Odjeljenjem za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara i pranje novca.

”Navedeni se sumnjiči da je u junu 2026. godine, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveo u zabludu pravno lice iz Banjaluke te ga lažnim prikazivanjem činjenica naveo da putem aplikacije mobilnog bankarstva izvrši uplatu od 5.000 KM na njegov račun, a potom je navedeni novac zadržao i sa istim raspolagalo u platnom prometu”, saopštila je PU Banjaluka.

Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršeni su pretresi kuće, pomoćnih objekata i drugih pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

”Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta S. S. biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka”, navode u policiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

pranje novca

Banjaluka

hapšenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Акција Транспортер

Hronika

Predmet ”Transporter”: Cvijetić osuđen na godinu, Dukić na 10 godina zatvora

1 h

0
Трагедија у БиХ: Агресивни бик насмрт избо власника, фармер подлегао тешким повредама пред кућом

Hronika

Tragedija u BiH: Agresivni bik nasmrt izbo vlasnika, farmer podlegao teškim povredama pred kućom

2 h

0
жута трака, увиђај, полиција

Hronika

Šokantno: Prekopala tuđe grobove zbog izgradnje vikendice!

3 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Prekopavao i pomjerao grobove bez odobrenja članova porodice umrlih

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

30

Neočekivani blagoslov stiže za 2 znaka: Otvara im se nepresušni izvor novca

15

25

Dva zemljotresa u Srpskoj, jedan kod Banjaluke

15

21

Branio majku, pa ubio starca: Tužilaštvo traži pritvor za dječaka

15

15

Premijer Kanade priznao: Spremali smo se za moguće naređenje Trampa za napad na nas

15

14

Topola ubila starca, uhapšen njegov prijatelj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima