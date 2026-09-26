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Udes kod poznatog restorana u Banjaluci, stvaraju se gužve

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26.09.2026 15:22

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Удес код ресторана "Мај веј"
Foto: Viber

U poslijepodnevnim časovima na Zapadnom tranzitu u Banjaluci dogodio se manji udes zbog kojeg se stvaraju gužve.

Do nezgode je došlo preko puta restorana "Maj vej".

Za sada nema informacija da li je neko u udesu povrijeđen, niti kako je do njega tačno došlo.

Vozačima se savjetuje da koriste druge dionice kako bi izbjegli gužve.

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Tagovi :

Banjaluka

udes

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