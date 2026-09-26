Udes kod poznatog restorana u Banjaluci, stvaraju se gužve

Autor:ATV redakcija
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U poslijepodnevnim časovima na Zapadnom tranzitu u Banjaluci dogodio se manji udes zbog kojeg se stvaraju gužve.
Do nezgode je došlo preko puta restorana "Maj vej".
Za sada nema informacija da li je neko u udesu povrijeđen, niti kako je do njega tačno došlo.
Vozačima se savjetuje da koriste druge dionice kako bi izbjegli gužve.
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