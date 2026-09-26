Njemačka uvodi 'dječiju penziju': Evo koliko će djeca od države dobijati do svoje 18. godine

Njemački ministar finansija Lars Klingbajl predstavio je u Bundestagu nacrt zakona o „penziji za rani početak“, prema kojem bi država izdvajala po 10 evra mjesečno za svako dijete uzrasta od šest do 18 godina.

Cilj je da se uspostavi početni kapital za starosnu penziju i obezbijedi pravednija finansijska budućnost za sve mlade, nezavisno od imovinskog stanja njihovih roditelja.

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Prema procjeni Vlade Njemačke, zahvaljujući efektu složene kamate, samo od državnih uplata do odlaska u penziju sa 65 godina na računu bi moglo da se prikupi 53.000 evra, odnosno oko 103.000 KM.

Ukoliko bi roditelji ili baka i djed uplaćivali dodatnih 20 evra (39 KM) mjesečno, taj iznos bi mogao da dostigne 160.000 evra, odnosno oko 313.000 KM.

Ova mjera bi njemačke savezne vlasti koštala 198 miliona evra (387 miliona KM) u 2027. godini, dok se do 2030. godine očekuje rast troškova na 411 miliona evra, odnosno oko 803 miliona KM.

Državna podrška počela bi retroaktivno od 1. januara 2026. godine za svu djecu rođenu 2020. godine i mlađu, dok bi se od 2027. godine svake godine automatski uključivala generacija djece koja navrši šest godina.

Novac bi se ulagao namjenski na investicioni račun, na koji bi punoljetna osoba nakon 18. rođendana mogla da nastavi samostalno da uplaćuje. Prikupljeni kapital, zajedno sa državnim podsticajima, isplaćivao bi se nakon navršene 65. godine života.

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Njemačka vlada planira da u drugoj polovini ove godine predstavi strategiju finansijskog obrazovanja kako bi se mladi odmalena učili ulaganju na tržištu kapitala.

Prijedlog je izazvao različite reakcije u njemačkom parlamentu. Blok dvije vladajuće demohrišćanske stranke, CDU/CSU, podržao je inicijativu, nazivajući je prekretnicom za razvoj kulture investiranja po uzoru na skandinavske zemlje.

S druge strane, Alternativa za Njemačku (AfD) i stranka Zelenih uputile su kritike.

U AfD-u smatraju da su predviđeni iznosi nedovoljni i traže 100 evra (195 KM) mjesečno od rođenja djeteta, ali isključivo za „njemačku djecu“ sa prebivalištem u Njemačkoj.

Zeleni smatraju da je diskriminatorno to što su djeca rođena prije 2020. godine u potpunosti isključena iz ovog modela.

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Nakon prve rasprave u Bundestagu, nastavak parlamentarne procedure i usvajanje zakona očekuju se tokom jeseni, kako bi zakon zvanično stupio na snagu početkom naredne godine.

Sličnu mjeru planira i susjedna Austrija, čija vlada od 2027. godine namjerava da uvede „Depozit za budućnost“, sa jednokratnim podsticajem od 500 evra (977 KM) za svako novorođeno dijete, bez obzira na državljanstvo.

Međutim, ovaj austrijski model već se suočava sa kritikama da pogoduje bogatijima koji mogu da uplaćuju dodatna sredstva. Iz tamošnjeg ministarstva finansija upozoravaju i na neizvjesno finansiranje i mogućnost odlaganja primjene.

(B92)