Minić: Bolnica u Prijedoru biće jedna od najsavremenijih

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Prijedoru da će prijedorska bolnica "Dr Mladen Stojanović" nakon rekonstrukcije biti jedna od najmodernijih, najsavremenijih i najboljih, koja će se posebno izdvajati po urgentnom centru.

"Želim da se zahvalim svom osoblju bolnice koje je imalo strpljenja i pružalo sve od sebe da u objektu koji je građen 1986. godine, bez kasnijih značajnijih ulaganja, pruža najbolju moguću uslugu svim našim pacijentima", rekao je Minić nakon sastanka sa rukovodstvom bolnice i predstavnicima lokalnih samouprava koje gravitiraju ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Minić je naglasio da je u idejno rješenje uvršteno sve ono što je rukovodstvo prijedorske bolnice navelo kao potrebno.

"Ovoj ustanovi gravitira više od 120.000 stanovnika. Koliki je značaj ove zdravstvene ustanove govori i današnje prisustvo ne samo gradonačelnika Prijedora, nego i načelnika okolnih opština", rekao je Minić novinarima.

Minić je istakao da ova ustnova zaslužuje ulaganja, te napomenuo da je samo u posljednjih šest mjeseci, domaćinskim radom i poslovanjem, povećan broj usluga.

"Povećani su i prihodi, iz kojih se permanentno, svaki mjesec, ulaže u opremu i kvalitet rada", naveo je Minić i pohvalio menadžmen prijedorske bolnice.

Minić je rekao da će rekonstruisana zdravstvena ustanova, sa najsavremenijom opremom, sigurno moći pružiti i primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, te vrhunske uslove bilo da se radi o poliklinici, infektivnom, urgentnom ili bilo kom drugom sektoru.

"Čekamo otvaranje ponuda 12. oktobra. Zbog vrijednosti tendera od 195 milionma KM, koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske, moralo se ići na međunarodnu javnu nabavku. Iskreno se nadam da ćemo imati izvođača koji ima kapacitet da obezbijedi i bankarsku garanciju i da jednostavno krenemo u ovu nabavku", rekao je Minić.

Minić je dodao i da je već sve usaglašeno kad je riječ o dogradnji novog bloka, te da tokom rekonstrukcije neće biti nikakvog zastpoja u pružanju zdravtvenih usloga pacijentima.

Sastanku edorskoj bolnici prisustuvovali su vršilac dužnosti direktora bolnice Miroslav Bijelić, gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović, načelnik opštine Oštra Luka Duško Došenović, direktor Doma zdravlja Prijedor Miloš Marjanović i drugi.