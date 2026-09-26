Suzana konačno progovorila o odnosu sa Lepom Brenom nakon Sašine smrti

Autor:ATV redakcija
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O odnosu udovice Saše Popovića, Suzane Jovanović, i porodice Živojinović mjesecima se nagađalo u javnosti.
Nakon brojnih medijskih natpisa i teorija o tome u kakvim su relacijama i da li su ostale u kontaktu, Suzana je tokom gostovanja u emisiji “Premijera vikend specijal” konačno reagovala na ova pitanja.
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Kada ju je voditelj upitao o cijeloj senzaciji koja se podigla na estradnoj sceni:
– Mnogo se pisalo o Živojinovićima i Vama, to je bila senzacija na javnoj sceni. Gdje su bili, da li su došli, u kakvim ste odnosima… Da li želite da kažete ili ne?
Suzana je stala na put daljim nagađanjima i kratko poručila:
– Ne želim. Zaista ne želim. Nema potrebe – rekla je ona.
Ova reakcija uslijedila je nakon perioda u kom su se obje strane suzdržavale od detaljnijih komentara.
Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci i sama Lepa Brena je na aerodromu “Nikola Tesla” izbjegla da odgovori na pitanja novinara o dokumentarcu o Saši Popoviću i kontaktu sa Suzanom. Brena je tada kratko prokomentarisala nastup na Jahorini riječima:
– Super je bilo, dođite da vidite – ali je na pitanja o Suzani i Saši samo nemo stajala i odmahnula rukom.
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Inače, estradni mag Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine u bolnici u Parizu poslije teške borbe sa kancerom. Na komemoraciji održanoj 6. marta, Brena i Suzana su se srele i snažno zagrlile, kada se pjevačica potpuno slomila u suzama, dok joj je sin Viktor pružao podršku. Međutim, najnovijom reakcijom u emisiji, Suzana je jasno stavila do znanja da o trenutnom odnosu sa porodicom Živojinović više ne želi da govori pred kamerama, prenosi Blic.
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