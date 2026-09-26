Jovana Jeremić plakala u Jutarnjem kao kišna godina, razlog je divan

Sada je, tokom gostovanja u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić, progovorila o svojoj borbi, a osvrnula se najprije na koleginicu Silviju Nedeljković koja je nakon 17 godina borbe za potomstvo rodila blizance.

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"Suze su mi krenule kad sam pročitala vijest, sad sam emotivna, kad bih skinula naočare vidjela bi da mi suze teku. Veliki blagoslov, svaka im čast na istrajnosti, strpljen - spašen, ne kažu to džaba. Ta borba je tako iscrpljujuća i tako dugo traje, podrška partnera je jako bitna. Svi parovi koji se bore moraju da znaju da je podrška muškarca ženi mnogo važna", rekla je Sanja Maletić koja se u program uključi iz Crne Gore.

O borbi sa hormonima

Sanja je istakla da je najveći problem vrijeme, koje leti, a ističe da je teška i hormonska terapija.

"Hormoni su jako teški, mogu da razbucaju cijeli ženski organizam, strašna je ta hormonska terapija. Druga teška stvar je borba s vremenom, godine lete brzo i počinješ trku s vremenom. Postoje limiti i to je ogromna borba sa vremenom", rekla je pjevačica i opisala svoj slučaj:

"Kad smo začeli Vanju, ja sam imala još dvije jajne ćelije i to je bilo to. Kad su me pitali da li hoćemo dvije ili jednu, rekla sam dvije, prekrstila sam se i dobili smo Vanju. Jako sam emotivna kada pričam o tome. Sve je Božija volja u životu. Moraju da vjeruju u sebe, medicinu i u Bogu, sveto trojstvo", izjavila je Sanja Maletić.

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Ona je potom otkrila kako je suprug bodrio tokom cijelog procesa, što joj je davalo još veću želju da sve uspije.

"'Uspjećemo, Sanjo', to mi je muž govorio. Ne bih bez njegove podrške uspjela, kad sam padala on me je podizao. Posljednji put kad nije uspjela vantjelesna, on mi je donio pudlu da brinem o njoj. Kad god sam padala, on mi je govorio da ćemo uspjeti", rekla je Sanja i govorom rasplakala voditeljku Jovanu Jeremić.

Njih dvije su se dotakle i pjevačice Silvije Nedeljković i njenog supruga Saše, koji su nakon 17 godina borbe uspjeli da dobiju djecu.

"Još jedan veliki pozdrav Silviji i Saši, neka im je sa srećom. Od srca im čestitam", poručila je Sanja Maletić na kraju uključenja.

(Telegraf)