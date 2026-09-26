Fejsbuk bi mogao da plati kaznu od 200 milijardi dolara

Autor:ATV redakcija
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Porota u Nju Meksiku proglasila je Fejsbuk odgovornim za obmanjivanje korisnika o zaštiti privatnosti i utvrdila više od 43 miliona kršenja državnog zakona o zaštiti potrošača.
Sudija će 1. oktobra odlučiti o kazni, prenio je Rojters, a država traži maksimalnih 5.000 dolara za svaki prekršaj, što bi ukupno moglo da premaši 200 milijardi dolara.
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Tužba se odnosila na skandal sa Kembridž Analitikom, kada su podaci sa oko 87 miliona Fejsbuk profila prikupljeni i prodati kompaniji za političko savjetovanje radi ciljanog oglašavanja.
Porota je utvrdila i da je Fejsbuk obmanjivao javnost u vezi sa istragama programera aplikacija trećih strana koji su prikupljali podatke korisnika.
Takođe nije utvrđeno da je kompanija iznosila lažne tvrdnje o uklanjanju štetnog sadržaja, uključujući dezinformacije o koronavirusu.
Meta je odbacila presudu, navodeći da su dokazi države zastarjeli i da je kompanija promijenila svoje politike od podnošenja tužbe 2021. godine.
Novi Meksiko traži i zabranu spornih praksi, dok je generalni tužilac Raul Torez rekao da bi novac od kazne bio uplaćen u fond za obrazovanje.
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Država je ranije dobila 942 miliona dolara od Mete u postupku koji se odnosio na zaštitu maloljetnika.
(Tanjug)
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