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Fejsbuk bi mogao da plati kaznu od 200 milijardi dolara

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26.09.2026 18:43

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Фејсбук
Foto: pexels/Brett Jordan

Porota u Nju Meksiku proglasila je Fejsbuk odgovornim za obmanjivanje korisnika o zaštiti privatnosti i utvrdila više od 43 miliona kršenja državnog zakona o zaštiti potrošača.

Sudija će 1. oktobra odlučiti o kazni, prenio je Rojters, a država traži maksimalnih 5.000 dolara za svaki prekršaj, što bi ukupno moglo da premaši 200 milijardi dolara.

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Tužba se odnosila na skandal sa Kembridž Analitikom, kada su podaci sa oko 87 miliona Fejsbuk profila prikupljeni i prodati kompaniji za političko savjetovanje radi ciljanog oglašavanja.

Porota je utvrdila i da je Fejsbuk obmanjivao javnost u vezi sa istragama programera aplikacija trećih strana koji su prikupljali podatke korisnika.

Takođe nije utvrđeno da je kompanija iznosila lažne tvrdnje o uklanjanju štetnog sadržaja, uključujući dezinformacije o koronavirusu.

Meta je odbacila presudu, navodeći da su dokazi države zastarjeli i da je kompanija promijenila svoje politike od podnošenja tužbe 2021. godine.

Novi Meksiko traži i zabranu spornih praksi, dok je generalni tužilac Raul Torez rekao da bi novac od kazne bio uplaćen u fond za obrazovanje.

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Država je ranije dobila 942 miliona dolara od Mete u postupku koji se odnosio na zaštitu maloljetnika.

(Tanjug)

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