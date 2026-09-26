Vlada Srpske uložila 300.000 KM u obnovu Srednjoškolskog doma

U Srednjoškolskom domu u Banjaluci stvari se mijenjaju, kuhinja je dobila novu opremu, sobe se uređuju, a 300.000 maraka uloženo je u ono što se ne vidi odmah, ali je najvažnije- bezbjednije i bolje uslove za 250 srednjoškolaca.

Rosa Kisin, šefica je kuhinje, predvodi malu ali veoma sposobnu grupu kuvara u srednjoškolskom domu. Njihove vrijede ruke godinama skupa prave oko 750 obroka dnevno. Donedavno sve su radili ručno, kilogrami i kilogrami krompira oguljeni su uz pomoć samo jednog noža, dobre volje, vrijednog, napornog rada i mnogo potrošenog vremena. Danas situacija potpuno drugačija. Mašine koje su dobili posao im olakšavaju, višesatno pripremanje hrane a zatim pranje posuđa postali su prošlost. Sa smijehom i radošću ističe Rosa kako je za njih ovo renoviranje značilo sve.

"Sve nam je novo, kada uključim brže stigne, večera pripremimo sve bez ikakvih problema, nema ne radi ovo ne radi ono", kaže Rosa i dodaje:

"Mašina za suđe koja radi za dvije minute i brzo opere i brzo očisti i za čas nam je suđe gotovo".

Dio renoviranja donio je obnovu zidova i krečenje, koje je završeno u jednom dijelu doma.

Srednjoškolski dom u Banjoj Luci prima 250 učenika a ovako izgleda jedna soba.

U narednom periodu očekuje se renoviranje i preostalih soba koje bi trebalo da budu opremljene i novim pločastim namještajem, ormarima i plakarima kaže direktor.

Sredstva koja je obezbijedila Vlada Srpske usmjerena su prije svega na najhitnije radove, kako bi se poboljšala bezbjednost učenika i uslovi u kojima borave.

"Mi smo obezbijedili saglasnost u iznosu od 300.000 KM za rekonstrukciju srednjoškolskog doma u Banjaluci. Tačnije radi se o obnovi elektrovodoinstalacija kao i dijela vatrodojavnog sistema i da kažem odmah da je to jedna prva faza koja će se hitno rješavati, što je najbitnije", rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Da je saniranje dotrajalih instalacija bio prioritet koji nije mogao da čeka, potvrđuju i u upravi doma, gdje su već povukli prve poteze.

"Prva faza obuhvata tih 300.000 KM koje su obezbjeđene iz budžeta radi hitnosti radova, jer nismo smjeli da uđemo u zimu sa starim elektro instalacijama u pitanju je taj desni blok, montažna zgrada, sve je jako staro, ono što ide nakon toga to je renoviranje soba, to su radovi na energetskoj efikasnosti zamjena stolarije, mokri čvorovi, kupatila, tako da taj kompletan projekat koji se tiče rekonstrukcije i sanacije obuhvata praktično sve", kaže Siniša Ovuka, direktor Srednjoškolskog doma.

Nastavak radova trebalo bi da donese potpunu rekonstrukciju objekta od unapređenja energetske efikasnosti do unutrašnjih radova i opremanja. Izdvajanjem ovih sredstava, Vlada Republike Srpske pokazuje da je stvaranje boljeg ambijenta za srednjoškolce iz svih krajeva Srpske ključni korak u podršci njihovom obrazovanju.